縱火男 一審延押最多九個月

台中地檢署。（資料照）

2022/06/21 05:30

〔記者許國楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市太平區張姓男子，不滿家人向法院聲請保護令，竟縱火燒屋，妻兒雖逃過一劫，但張男落網還嗆「會再燒第二次」，日前新竹才發生逆子縱火造成一家三代八死慘劇，張男縱火當天就被逮，檢方也聲押獲准，檢方起訴移審後法院裁定續押，張男的家人雖暫時鬆一口氣，但羈押總有期限，最重本刑為十年以下，一審延押最多九個月，不免擔心被放出來後，是否又會有不理智的行為。

據了解，張男當天縱火後隨即落網，在警局仍持續恐嚇家人：「會放一次火，就會放第二次」、「沒有燒成功，也會去殺了妻子及兒子」、「張××是我兒子，我想讓他死」等，張男當時訊後被移送法辦，檢方聲押獲准。

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而案經移審法院後，法官認為張有再犯之虞，因此裁定預防性接續羈押，審判中第一次可羈押三個月，屆時到期若有接續羈押必要，按刑事訴訟法第一○八條第五項規定，延長羈押期間，偵查中不得逾二月，以延長一次為限。審判中每次不得逾二月，如所犯最重本刑為十年以下有期徒刑以下之刑者，第一審、第二審以三次為限，第三審以一次為限。

另針對張男縱火燒妻兒一案，市府社會局表示，張妻與二名成年孩子目前安全無虞，社工持續與三人討論安全計畫，並連結相關補助和律師資源，以協助後續司法訴訟。

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