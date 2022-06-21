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    首頁　>　社會

    宜蘭割頸嫌犯 檢方聲押獲准

    2022/06/21 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉三奇美徑（宜蘭版伯朗大道）附近地區，十八日晚間驚傳機車男持美工刀隨機殺人案，有二人被割頸送醫，警方查出四十三歲劉姓男子涉有重嫌，昨依殺人未遂罪移送法辦，檢察官訊後向法院聲押獲准。

    十八日晚間九點多，持刀隨機殺人的機車男，先在國五側車道與冬山鄉成興路口，拿美工刀割傷四十一歲蔡姓男騎士頸部後逃逸，過了十分鐘，再轉往龍德工業區旁的蘇澳鎮隆恩路，撞見正在散步的六十五歲余姓男子，持刀在他脖子劃出十多公分傷口，所幸二人傷勢均無大礙。

    警方過濾監視畫面以車追人，查出劉男涉案，十九日晚間帶回蘇澳警分局偵訊，被問到是否持刀隨機殺人？他回答「沒印象」、「忘了」，供詞避重就輕。

    劉男住在案發地點不遠處的蘇澳鎮龍德里，有毒品與竊盜前科，屬於地方上治安顧慮人口，警方根據被害人說詞與事證，認定他涉嫌重大，但劉男警訊時未坦承犯案。

    劉男涉嫌隨機殺人，讓各界聯想起冬山鄉成興路二○○五年也曾發生持刀隨機殺人案，造成一死二傷，兇手至今逍遙法外，辦案人員透露，目前無證據顯示十七年前陳年舊案與劉男有關，不過，仍會蒐集相關跡證擴大偵辦。

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