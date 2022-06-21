「少年家」被騙 13年後變大叔才破案

李雲郁說接到傳票一時還忘了 13年前被騙。 （李雲郁提供）

2022/06/21 05:30

南檢︰林女被通緝躲十多年才落網

〔記者王捷／台南報導〕台南安平一間賣包子的老闆李雲郁，這個月收到詐欺案的證人傳票，心中感到納悶，問了檢方才想起十三年前網拍下訂一台小筆電，賣家要他先匯款五千元當訂金，未料拿到訂金對方就消失了；他說孩子今年都要上國中了，抱怨從「少年家」等到破案都變成大叔，質疑案子為何拖這麼久？南檢指出，被告林姓女子被通緝後一躲躲了十多年，前陣子才落網，才會現在傳喚李男作證。

李雲郁收到傳票一愣，最近未跟人有糾紛，也不認識傳票上的被告，向南檢詢問，原來十三年前李男在銀行工作，當時還是公司前輩眼中的「少年家」，他為了工作和玩網路遊戲，瞞著妻子上拍賣網，跟一名賣家下訂一台小筆電。

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李雲郁說，當時他要求面交，賣家也自稱怕被騙，要他先匯五千元訂金，但賣家拿到訂金就消失；後來妻子發現他偷買筆電又被騙，唸他好幾天，他才決定去報案。

當年南市刑大很快就透過網拍平台及銀行帳戶，鎖定林女和兩名共犯涉案。

李男納悶，當年警方這麼快就掌握身分，為什麼還可以拖到十三年？檢方指出，因被告多次不到庭，檢方發布通緝在案，但林女逃亡多時，一躲躲了十多年，才讓案件偵辦拖延這麼久。

李雲郁從被騙到破案等了十三年，是否過了追訴期?律師蘇敬宇指出，詐欺罪的處罰是五年以下刑期，而刑法第八十條關於追訴期的規定，涉犯三年以上、十年未滿的罪，追訴期是二十年。

律師︰詐欺刑事追訴期20年

值得注意的是，民事求償時效比刑事要短。律師洪銘憲說，通常民眾認為自己權益受到侵犯，會以民法一九七條提出求償，但從侵權行為開始十年，如果都沒有提出求償舉動，那就會超過時效，本案在民事求償，就不能以侵權行為求償，要找其他未超過時效規定來求償，例如買賣、給付不能等民事求償，時效是十五年。詐騙案很多，通常都是人頭帳戶來騙錢，雖然不曉得帳戶背後是誰，建議被害人先以民事提告，對不明的帳戶請求支付命令，以免錯過民事可求償的時效。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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