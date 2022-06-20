划船完訓獨戲水 學生溺斃日月潭

南投縣水里商工學生昨在日月潭月牙灣溺水，消防人員進行搜救。（南投縣消防局提供）

2022/06/20 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣水里商工划船隊一年級的劉姓學生，昨在日月潭月牙灣水上訓練中心完成假日集訓課程後，因天氣炎熱，獨自跑到潭區月牙灣水域戲水消暑，疑因手腳抽筋，加上未穿救生衣，導致不慎溺水，十分鐘後隊員發現劉生溺水下水救援，尚未到該水域，劉生就失去蹤影，一個多小時被搜救人員救上岸已無氣息，經搶救不治。

據了解，假日集訓課程上午十點結束後就地解散，劉姓學生馬上將器材歸還，約十點十分獨自跑到潭區戲水，其他隊員十點二十分左右抵達潭邊，有隊員看見他雙手抓著浮排疑似在求救，立即趕往搭救，但尚未到達該水域，劉生即失去蹤影，隨即通報教練，並向警方及消防單位報案。

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南投縣消防局上午十時三十分接獲通報，救難人員趕往，因日月潭水庫目前處於滿水位，劉生溺水的月牙灣水域約有二十公尺深，加上有暗流，增添搜尋難度。

救難人員搭配水下攝影等相關器材下水搜尋，上午十一點三十五分將劉生救起，劉生當下已無氣息，救難人員送醫院過程中，持續進行心肺復甦術，仍回天乏術。

警方詢問水里商工划船隊員，隊員指出，劉生是從水訓中心前方浮排下水，可能因為陸地與水下溫差太大，手腳好像出現抽筋現象，部分隊員看見他雙手抓著浮排，疑似在求救立即趕往搭救，但尚未到劉生即失去蹤影。

水里商工划船教練彭坤郎指出，昨日集訓包括水里國中及水里商工兩校划船隊，人員約四十多人，上午九時開始訓練，十時過後陸續收隊，回水上訓練中心準備休息，聽到學生溺水，包括他在內的教練團人員，一方面協助搜救，同時安撫學生情緒，對無法救回該名學生，大家都很難過。

彭坤郎強調，不管是平時或假日集訓期間，均再三要求隊員不得脫隊，更不可因天氣炎熱，未經許可偷跑玩水。

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