機車騎士隨機揮刀 2人遭割頸

宜蘭伯朗大道附近驚傳持刀隨機傷人，2人被割頸送醫。（資料照）

2022/06/20 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕有宜蘭版伯朗大道之稱的宜蘭縣冬山鄉三奇美徑附近，前晚驚傳機車男持美工刀隨機殺人案，有兩人遭割頸送醫，其中一人脖子被劃出長十多公分的傷口，警方昨查獲四十三歲劉姓男子涉重嫌，依殺人未遂罪移送法辦。

網友以「冬山伯朗大道附近出現機車騎士隨機傷人」為題PO文，指他父親前晚九點半在冬山伯朗大道附近馬路，被陌生機車騎士拿利器劃傷脖子，有十幾公分長傷口，幸好及時送醫，經手術暫無大礙。

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發文網友指出，他們到醫院掛急診得知另有一人也在案發地點一帶，遭人割傷脖子，奉勸大家晚上出門多加注意，盼不要再有受害者。

警調閱監視器逮43歲男子

被害人案發時有瞄到行凶者長相及穿著，警方透過監視器鎖定劉男涉案，查出他先在國道五號側車道與冬山鄉成興路口，涉嫌拿美工刀割傷四十一歲蔡姓男騎士頸部後逃逸，十分鐘後，再騎車到龍德工業區旁的蘇澳鎮隆恩路，碰到正在散步的六十五歲余男，趁他不注意，持刀在被害人脖子劃出十多公分傷口，上網發文的是余男家屬。

警方昨在劉男蘇澳鎮龍德里住處，起出犯案穿著的衣物，劉男有毒品與竊盜前科，屬於地方上治安顧慮人口。

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