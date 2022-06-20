桃園雙屍3命案 查出2泰國共犯

桃園雙屍命案主嫌十七日向清邁警方投案後，進一步供稱，還有兩名泰國男子涉案。（資料照）

2022/06/20 05:30

主嫌以每人50萬泰銖 買凶殺人

〔記者魏瑾筠、李容萍／桃園報導〕經營移工仲介的泰籍男子李邦勝與取得台灣身分證的泰籍台僑妻子李芬芳，被擁有台、泰國籍的卅五歲合夥人王大賢殺害，棄屍高鐵桃園站附近停車場，釀兩屍三命，王嫌犯案後潛逃泰國，本月十七日向清邁警方投案後，進一步供稱，還有兩名泰國男子薩馬和塔納瓦涉案且已潛逃回泰國，其中塔納瓦被捕坦承，王男以每名殺手五十萬泰銖（約四十五萬台幣）為代價買凶殺人；桃園地檢署昨已將兩人列為被告。

檢警調查，李姓夫妻八日遭王男在新北土城一處移工宿舍殺害、裝進BMW休旅車後車廂，再將車開往桃園棄屍，王男隔天搭機返回泰國。

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一嫌在泰國落網 桃檢同列被告

王男十七日向泰國警方投案，王男坦承，因毒品交易的債務糾紛殺人，更供出僱用兩名泰籍共犯行凶，兩凶手案發後也潛逃回到泰國。

據了解，我國警方掌握王男與這兩名來台不到兩年的移工私交甚篤，案發處監視器也拍到兩男的畫面。其中塔納瓦昨在泰國東北部一個村莊被捕，他供稱王男疑與死者夫妻有不法生意往來，卻沒有拿到應得的錢，王男以各五十萬泰銖，僱用他與另名同鄉薩馬行凶，他事後只拿到兩萬泰銖；薩馬在逃。

桃園地檢署表示，已對兩人住處搜索、發出拘票，且依法為入出境留置處分，同時將兩人資料通知泰方，請泰方協助查緝。

對於台灣警方希望能引渡王男，泰國警察總長蘇瓦曾在記者會表示不會引渡王嫌。桃園地檢署表示，會持續努力引渡凶嫌來台接受審判。

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