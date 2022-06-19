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    烏來 釣客渡溪遭沖走／三峽 壯男救溺淪波臣

    新北市烏來區昨晨驚傳釣客落水，63歲呂姓男子不慎失足掉進南勢溪，警、消獲報趕往救援。（記者闕敬倫翻攝）

    新北市烏來區昨晨驚傳釣客落水，63歲呂姓男子不慎失足掉進南勢溪，警、消獲報趕往救援。（記者闕敬倫翻攝）

    2022/06/19 05:30

    〔記者闕敬倫、翁聿煌／新北報導〕新北市烏來區昨晨七時許驚傳釣客落水，六十三歲呂姓男子偕友人前往烏來信福路十一點五公里處釣魚，期間不慎失足掉進南勢溪失蹤，友人急報案協尋，新店警、消獲報前往搜救，並出動空拍機搜索，中午在信福路六公里的內洞處尋獲時已死亡，交由警方接手報請相驗。

    此外，三峽區三峽河昨天下午四點卅五分也發生死亡意外，三峽區添福路、三峽河近五寮尖登山口，民眾一行七人在溪谷戲水、烤肉及釣魚，十五歲卓姓少年意外落水，同行的卅歲田姓男子為了救他，卻遭溪流沖走，消防搜救人員於傍晚五點十五分找到田男時，已無生命跡象，送恩主公醫院急救仍不治。

    新北市警消於昨天上午七點五十分許接獲釣客報案指出，他們在烏來福山橫越溪谷時，家住台北市的呂姓釣友不慎失足摔倒，遭溪水沖走， 警、消到場發現南勢溪水流湍急，失蹤男子恐已被沖至下游，遂於沿岸設立攔截點，並出動空拍機找人。

    據了解，呂男昨與友人相約至該處釣魚，他橫越溪谷十五分鐘後不慎滑摔落水，搜救人員 中午十二時許於下游九公里處的水下，發現已無氣息的呂男，死因初判為溺斃。

    新北市第四救災救護大隊指出，呂男失足落水附近並無明令禁止民眾戲水、渡溪，沒有禁止下水的警示標誌，昨日是同水域近三年第二起失足溺斃案，上次是發生在前年九月四十九歲婦女在溪邊以漁網捕魚，失足落水溺斃；大隊長陳志瑋呼籲，溪釣或水域活動應穿救生衣，釣魚也務必穿救生衣或防滑鞋，渡溪時要注意濕滑礁石。

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