送喪白獅「歡送」分局長 囂張三環幫眾被一舉成擒

蕭男在汽車旅館中被逮。（警方提供）

2022/06/19 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東警分局去年九月分局長交接，竟有地方人士率人至分局門口「舞獅歡送」原分局長，挑釁公權力，社會嘩然；檢警逮捕朱姓主使者送辦後，持續掃蕩在地黑幫，經八個月蒐證後，收網逮捕三環幫蕭姓、巫姓成員及外圍份子共十二人，詢後依違反組織犯罪條例等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，其中蕭男惡性重大，被檢方聲押獲准，巫男以十萬元交保。

檢警蒐證八個月收網

警方調查，去年九月間，竹東警分局前任分局長江建忠交接時，有人發動車隊舞弄送喪白獅、蜈蚣陣等陣頭「歡送」分局長，繞行分局挑釁，引起社會議論，警方兩天後逮補四人送辦，朱被羈押。

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警方續追幕後藏鏡人，報請新竹地檢署檢察官葉子誠指揮，發現三環幫蕭姓、巫姓成員隱身於現場圍觀並錄影，散發影片至網路，造成社會不安，檢警深入蒐證八個月啟動這波掃黑行動。

檢警調查發現，蕭男和巫男平時在地方上猶如惡霸，近兩年更是氣燄高張，手段暴戾，一有不爽就動輒撂人圍毆被害人，危害地方治安。

警方掌握蕭男、巫男涉與同夥多次犯下妨害秩序、暴力討債等案件。蕭男一度聞風潛逃，仍被員警在汽車旅館拘提到案，另十一名組織份子也一併被查獲送辦。

三環幫眾蕭男（右），在舞白獅案中涉嫌錄影、上傳網路。（警方提供）

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