為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    送喪白獅「歡送」分局長 囂張三環幫眾被一舉成擒

    蕭男在汽車旅館中被逮。（警方提供）

    蕭男在汽車旅館中被逮。（警方提供）

    2022/06/19 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東警分局去年九月分局長交接，竟有地方人士率人至分局門口「舞獅歡送」原分局長，挑釁公權力，社會嘩然；檢警逮捕朱姓主使者送辦後，持續掃蕩在地黑幫，經八個月蒐證後，收網逮捕三環幫蕭姓、巫姓成員及外圍份子共十二人，詢後依違反組織犯罪條例等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，其中蕭男惡性重大，被檢方聲押獲准，巫男以十萬元交保。

    檢警蒐證八個月收網

    警方調查，去年九月間，竹東警分局前任分局長江建忠交接時，有人發動車隊舞弄送喪白獅、蜈蚣陣等陣頭「歡送」分局長，繞行分局挑釁，引起社會議論，警方兩天後逮補四人送辦，朱被羈押。

    警方續追幕後藏鏡人，報請新竹地檢署檢察官葉子誠指揮，發現三環幫蕭姓、巫姓成員隱身於現場圍觀並錄影，散發影片至網路，造成社會不安，檢警深入蒐證八個月啟動這波掃黑行動。

    檢警調查發現，蕭男和巫男平時在地方上猶如惡霸，近兩年更是氣燄高張，手段暴戾，一有不爽就動輒撂人圍毆被害人，危害地方治安。

    警方掌握蕭男、巫男涉與同夥多次犯下妨害秩序、暴力討債等案件。蕭男一度聞風潛逃，仍被員警在汽車旅館拘提到案，另十一名組織份子也一併被查獲送辦。

    三環幫眾蕭男（右），在舞白獅案中涉嫌錄影、上傳網路。（警方提供）

    三環幫眾蕭男（右），在舞白獅案中涉嫌錄影、上傳網路。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播