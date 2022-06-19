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    首頁　>　社會

    大尾鱸鰻男星繼子 挺友談判挨撞昏迷

    張姓少年開車衝撞周男一方，前擋風玻璃凹陷碎裂。（讀者提供）

    張姓少年開車衝撞周男一方，前擋風玻璃凹陷碎裂。（讀者提供）

    2022/06/19 05:30

    17歲少年撞人群 3傷

    〔記者彭健禮、馮亦寧／綜合報導〕曾參演「大尾鱸鰻」、「藍色蜘蛛網」等影視戲劇的演員「朱九（本名朱進新）」，其繼子廿一歲周姓男子，十六日深夜為了相挺友人，到苗栗縣苑裡鎮「苑港漁港」助陣與人談判，遭對方十七歲張姓少年開車衝撞，周男頭部重創、傷勢嚴重，昏迷住院搶救中。警方約談雙方廿二名年輕人到案，依聚眾鬥毆、殺人未遂等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

    朱九是許多國片的「黑道專業戶」，在電影「大尾鱸鰻」也飾演黑道大哥，他昨天在臉書發文指出繼子遭人故意衝撞，頭骨嚴重破裂重度昏迷，希望大家幫忙集氣，期盼奇蹟降臨。據了解，周男是朱九妻子與前夫所生，是朱九的繼子，朱九視如己出，疼愛有加。

    轄區通霄警分局昨表示，十六日深夜接獲一一○報案指稱，苑港漁港濱海公園停車場有青少年聚集鬧事，立即啟動快打機制，調派線上警力及偵查隊前往處置，到場發現有三名傷患，各受頭部撕裂傷、手部骨折等傷勢，由救護車送醫救治。

    口角糾紛 各自糾眾

    警方盤查逗留於周邊的可疑分子，發現是兩派青少年中的成員因口角糾紛，糾眾談判而衍生鬥毆事件，其中一方因不敵而準備落跑，當中的十七歲張姓少年駕駛馬自達轎車，衝撞周男一方的人，造成周男和其兩名友人受傷，周男頭部受創嚴重，當場倒地不起，急救後仍重度昏迷。

    雙方22名年輕人到案

    警方表示，已約談雙方廿二名青少年與年輕人到案，依聚眾鬥毆、殺人未遂等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，駕車撞人的張姓少年移送苗栗地方法院少年法庭，法官裁定收容。

    周男遭對方十七歲張姓少年開車衝撞，頭部重創，倒地不起，昏迷住院搶救中。（翻攝朱九臉書）

    周男遭對方十七歲張姓少年開車衝撞，頭部重創，倒地不起，昏迷住院搶救中。（翻攝朱九臉書）

    警方約談雙方廿二名年輕人到案。（讀者提供）

    警方約談雙方廿二名年輕人到案。（讀者提供）

    演員朱九（取自臉書）在臉書發文為重傷昏迷的繼子祈福集氣。

    演員朱九（取自臉書）在臉書發文為重傷昏迷的繼子祈福集氣。

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