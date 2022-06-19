逼做人體拱橋狠虐／喬債變偷竊 私刑打到死

梁姓男子在這家檳榔攤被活活打死。（圖：記者蔡彰盛，合成：美編組）

2022/06/19 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕動私刑，弄成命案！新竹縣梁姓男子委託經營檳榔店的陳昭瑋幫忙討債，陳的友人范綱勖卻發覺梁男偷竊陳男的金項鍊，陳、范為了教訓梁男，先打他之後，又與稍後到場多人共同逼梁男做「人體拱橋」，見梁男撐到體力不支、姿勢不穩，就對梁拳打腳踢一番，還舉重物砸頭，結果私刑過度，把人活活打死；新竹地院依傷害致死罪判處范男有期徒刑十二年、陳男十一年六月。

遠超過教訓程度 兩男重判

法官調查，陳昭瑋在新竹縣竹北市經營「甲鼎檳榔店」，去年八月四日梁男委託他幫忙向二人的共同友人簡維廷催討債務，當晚八點多梁男抵達檳榔店，陳昭瑋友人范綱勖發覺梁男偷陳男放在現場的金項鍊，便與陳聯手痛毆梁，梁倒地，二人再以踢踩等方式虐打。

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此時，簡維廷為確認債務並確保自身安全，聯繫多人一同前往，見梁男被打，也上前掌摑梁及踹打其身體，還喝道「打給他死」，接著眾人共同逼迫梁做出「人體拱橋」姿勢（雙手雙腳支撐，腰背部拱起，腹部朝下），其間當梁男體力不支致姿勢不穩時，陳昭瑋、范綱勖就徒手毆打或腳踹梁男。

范綱勖還拿折疊麻將桌、旋轉辦公椅等大型重物丟砸梁男的頭部，以及持鐵條毆打，虐打過程中梁男頭部與地面碰撞，陷入昏迷，范男等人至此才停手，發覺梁男奄奄一息，趕緊送到台大新竹醫院急救，梁男顱內出血、傷重不治。

新竹地院合議庭審理認為，就犯罪手段不法程度而言，應以范綱勖最為嚴重，陳昭瑋次之，案發迄今陳男仍對自身犯行飾詞卸責，范綱勖則聲稱自己「智力偏低」、「憂鬱症」。

法官認為陳昭瑋雖遭梁男竊取財物，但其暴行遠超過一般「教訓」程度，絕不能合理化其行為，而范綱勖既非遭竊財物者，更無任何持續施暴的理由，最後依傷害致死罪判處范有期徒刑十二年、陳十一年六月；簡維廷則被依傷害罪判刑一年。

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