為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    縱火殺8至親／腳穿被火灰染黑的藍白拖…心碎屋主徹夜守靈

    新竹市東大路正義輪胎行縱火案釀八死悲劇，昨天火災現場已用白色圍籬圍起來，圍籬前有人擺放十幾束鮮花，且有署名給屋主女兒的花束。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路正義輪胎行縱火案釀八死悲劇，昨天火災現場已用白色圍籬圍起來，圍籬前有人擺放十幾束鮮花，且有署名給屋主女兒的花束。（記者洪美秀攝）

    2022/06/18 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市正義輪胎行遭逆子縱火，造成陳姓屋主的妻、女，兩名媳婦和四名孫子女葬身火海。陳家在殯儀館設置靈堂，陳姓屋主守在靈堂，連衣服都沒換，腳上仍穿著被火場灰燼染黑的藍白拖鞋，親屬上香時，他難忍悲痛放聲大哭，讓人看了很不忍。

    陳家親屬陸續前來靈堂上香，屋主女兒的友人與外籍男友也來致哀，氣氛感傷。

    長子確診 一度隔門遙望

    擔任軍官的大兒子因確診，昨天一早到靈堂時，一度站在靈堂外，只能隔著門默默望著罹難的八名親人遺照，無法進去上香，後來獲允許後才進到靈堂。

    而大媳婦的妹妹，痛失胞姊與年僅一歲的可愛姪女，悲傷不已，前天看到新竹市副市長沈慧虹到來，忍不住情緒潰堤，緊抱沈慧虹痛哭反覆詢問「會判他刑嗎？」，想知道凶手是否得到懲罰。

    大媳婦妹哭問：會判刑嗎？

    遭縱火的鐵皮屋現場，由新竹市政府協助圍上白色圍籬，圍籬前有民眾擺放十幾束致哀的鮮花，不少路人行經紛紛雙手合十默哀。

    願逝者安息 民眾獻花追悼

    新竹地檢署也由檢察長張介欽指示專案分工偵辦，由於八具遺體燒得焦黑碳化，檢方請法醫研究所以最速件進行DNA比對，身分確認報告昨出爐，八人身分已比對確定無誤，檢方將開立死亡證明書給家屬 ，辦理後事。

    新竹市正義輪胎行縱火案現場，昨天陸續有民眾前來擺放花束、卡片悼念。 （記者洪美秀攝）

    新竹市正義輪胎行縱火案現場，昨天陸續有民眾前來擺放花束、卡片悼念。 （記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    縱火殺8至親／逆子想脫罪 父戳破謊言
    2022/06/18 05:30

    縱火殺8至親／逆子想脫罪 父戳破謊言

    「NASA太空律動襪」穿上就像漫步雲端

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播