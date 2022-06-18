縱火殺8至親／腳穿被火灰染黑的藍白拖…心碎屋主徹夜守靈
2022/06/18 05:30
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市正義輪胎行遭逆子縱火，造成陳姓屋主的妻、女，兩名媳婦和四名孫子女葬身火海。陳家在殯儀館設置靈堂，陳姓屋主守在靈堂，連衣服都沒換，腳上仍穿著被火場灰燼染黑的藍白拖鞋，親屬上香時，他難忍悲痛放聲大哭，讓人看了很不忍。
陳家親屬陸續前來靈堂上香，屋主女兒的友人與外籍男友也來致哀，氣氛感傷。
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長子確診 一度隔門遙望
擔任軍官的大兒子因確診，昨天一早到靈堂時，一度站在靈堂外，只能隔著門默默望著罹難的八名親人遺照，無法進去上香，後來獲允許後才進到靈堂。
而大媳婦的妹妹，痛失胞姊與年僅一歲的可愛姪女，悲傷不已，前天看到新竹市副市長沈慧虹到來，忍不住情緒潰堤，緊抱沈慧虹痛哭反覆詢問「會判他刑嗎？」，想知道凶手是否得到懲罰。
大媳婦妹哭問：會判刑嗎？
遭縱火的鐵皮屋現場，由新竹市政府協助圍上白色圍籬，圍籬前有民眾擺放十幾束致哀的鮮花，不少路人行經紛紛雙手合十默哀。
願逝者安息 民眾獻花追悼
新竹地檢署也由檢察長張介欽指示專案分工偵辦，由於八具遺體燒得焦黑碳化，檢方請法醫研究所以最速件進行DNA比對，身分確認報告昨出爐，八人身分已比對確定無誤，檢方將開立死亡證明書給家屬 ，辦理後事。