縱火殺8至親／逆子想脫罪 父戳破謊言

新竹市東大路正義輪胎行縱火案釀八死慘劇，倖存的陳姓屋主前天整夜守在設在殯儀館的靈堂未離開，腳上還穿著被火場灰燼染黑的藍白拖鞋；而任軍官的大兒子（左）因染疫，一度只能站在靈堂外。（記者洪美秀攝）

2022/06/18 05:30

「潑油後點燃衛生紙引大火」

〔記者洪美秀、張文川／綜合報導〕新竹市東大路正義輪胎行本月十五日發生逆子陳彥翔縱火，造成一家三代八死慘劇，當天深夜陳嫌落網，戒護就醫時稱，他在門口潑汽油後，嘴上叼的菸不小心掉落才引燃汽油釀災；不過屋主陳父隔天到警局製作筆錄，還原事發經過的說法與凶嫌大相逕庭，陳父說，次子潑油後，點燃衛生紙丟出引發火勢。陳父的證詞顯示，陳嫌是故意縱火而非意外，等同打臉企圖為自己殺人行為脫罪的陳嫌。

檢警追查，陳嫌與父親當晚爭吵離家後，陳父將四輛機車牽進鐵皮屋，拉下鐵捲門準備打烊，此時陳嫌買汽油返回，朝屋內機車處潑油縱火，犯後待在現場，落網時承認所為，初步辯稱一時氣憤才去買汽油，只是想嚇嚇父親，不料兩人拉扯時，叼在嘴上的菸掉落引發火勢，他一度要衝進火場救人，因火勢凶猛被父親拉回。陳嫌昨仍在醫院插管治療，意識清楚，還無法製作筆錄。

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陳父則告訴警方，陳彥翔是以打火機點燃衛生紙後丟在地上，瞬間引發大火，在二樓的家人聽到爭吵下樓察看，發現店門口起火，急忙衝上二樓救小孩，再也沒有下來。

殺至親可判死

若過失致死 最重僅判五年

法界人士說，陳男在唯一逃生口潑汽油，蓄意點火，具有放火殺人的直接故意，預謀殺人且造成包括尊親屬在內的八人死亡結果，案情符合可判死刑的「最嚴重罪行」。

至於凶嫌「菸是不小心掉落才引燃火勢」說詞，意在表達「著火、家人死傷非其本意」，這是避重就輕往恐嚇危害安全罪、失火致死罪方向自辯。

律師周武榮說，蓄意縱火殺人，直接故意最重可判死刑，間接故意縱火造成重大傷亡，近年司法傾向不判死刑，比如湯景華縱火案造成六死即為一例；如果不慎引發失火而過失致死，刑責僅五年以下，但陳彥翔已先故意潑灑汽油，恐怕難以輕罪脫身。

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