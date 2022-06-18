桃園高鐵雙屍案 凶嫌泰國投案

兇嫌王大賢變裝穿白衣，搭機潛逃回泰國。（記者許倬勛翻攝）

2022/06/18 05:30

〔記者許倬勛、鄭淑婷、吳政峰、邱俊福／綜合報導〕經營移工仲介的泰籍男子李邦勝與取得我國身分證的泰籍台僑妻子李芬芳，被擁有台、泰國籍的卅五歲合夥人王大賢殺害棄屍，潛逃泰國的王嫌昨向清邁警方投案。泰國警察總長蘇瓦表示，泰國有司法管轄權，會將王嫌交泰國司法審判；桃園地檢署說，王嫌與一名被害人為我國國民，台灣有司法管轄權與審判權，近日將委請法務部提出司法互助，請求遣返王嫌。

我將提司法互助 遣返犯嫌受審

因兩國皆主張司法管轄權，未來協商是否會有一番角力，受到關注；我方相關人士認為，凶嫌已由泰方實質管轄，若對方態度不變，最後應會留在泰國偵審。法務部長蔡清祥指出，殺人是萬國公罪，無論最後交由台灣或泰國偵審，均應依法查辦，還給家屬公道。

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王嫌昨天上午由父親陪同投案，王父說，自己的孩子沒有教育好，所以帶著他投案，不要造成別人的麻煩。

桃園市警局中壢分局長蕭欽杰指出，之前已透過刑事局駐泰聯絡官將案情卷宗交付泰方，泰警依此展開查緝，李女的泰國家人也對王嫌提出告訴，泰警透過王嫌家人勸說，王同意投案。

凶嫌台、泰國籍 泰方稱不會引渡台灣

蘇瓦在曼谷犯罪防治處召開記者會表示，台泰沒有簽署司法互助相關協議，不會引渡到台灣，泰方將依台警提供的證據偵查，若有必要會派調查團前往台灣共同偵查，證據部分之後將透過司法互助方式傳遞。

王嫌本月八日殺害李邦勝夫婦，將二人塞進李男名下的BMW X4休旅車後車廂，將車開到高鐵桃園站附近停車場棄置，命案於十日曝光；李女友人說，李女生前懷雙胞胎，不過檢方解剖確認是一胎。

桃園高鐵雙屍案凶嫌王大賢搭計程車下車時穿紅衣，進機場廁所變裝。（記者許倬勛翻攝）

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