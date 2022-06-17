縱火殺8至親／屋主女兒陽光開朗 曾是射箭選手

新竹縱火案奪八命、輪胎行屋主女兒陳佩君個性陽光、曾是射箭選手，與奧運射箭銅牌得主林詩嘉情同姐妹，平常也常在社群網站貼衝浪及運動的照片。（取自陳佩君的IG）

2022/06/17 05:30

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市東大路輪胎行縱火案奪走八條人命，葬身火海的屋主女兒陳佩君，現年廿八歲，個性開朗又陽光。鄰居說，她是貿易公司業務，英語流利，國中時代就開始練射箭，是香山高中射箭隊選手，與里約奧運射箭銅牌得主林詩嘉情同姊妹；對於學妹遭到不幸，林詩嘉受訪時難掩悲傷，直說很難過，眼淚止不住。

新竹市射箭教練倪大智也曾指導過陳佩君，對陳佩君的印象是個很認真、英文很好的學生，高中時曾參加過團體及個人射箭賽，後來上大學沒有繼續往射箭發展；對於他訓練的學生遭此惡劫，倪大智也難過的說，實在太讓人難以置信了。

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與姪兒感情超好

奧運射箭銅牌得主林詩嘉難掩悲傷說，她與陳佩君是學姊、學妹的情份，平常會聯繫及出遊。她說，佩君的個性陽光開朗，與家人的關係很好，兩個哥哥也都對佩君很好，她很喜歡兩個哥哥的孩子，經常在網路社群張貼與家人的互動，本身也有要好的外籍男友，是大家眼中的陽光女孩，其男友已得知此惡訊。

鄰居轉述，輪胎行惡火的屋主女兒陳佩君愛好運動及衝浪，本身是基督徒教友，假日會上教會聚會及參加詩班，待人和善，與家人互動良好，原本有美好的人生，也有要好男友，卻因二哥釀下大禍，年輕生命就此終止，鄰居們都很不捨。

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