摩鐵被裝針孔／律師：業者有責賠受害房客

高雄某汽車旅館房間赫見無線傳輸的隱藏式攝影機。（讀者提供）

2022/06/15 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄小港某知名摩鐵被住宿客人發現房間內裝針孔，業者被控事情曝光後，曾嗆聲「老闆是檢察官」，後來陳姓退休檢察官表示，旅館是妻子的事業，他沒參與投資。業者當時還自清，有以反針孔設備掃描房間，不過涉案的黃男落網，檢警查出他在房間裝針孔偷拍，受害者多達數百人，業者說謊被打臉，律師曾友俞表示，旅宿業者有責任要賠償給被害人。

曾友俞指出，民眾於旅館房間內所從事的活動具有「合理的隱私期待」而受到法律所保障，房間內設有針孔攝影機攝錄入住旅客的活動，已違反憲法保障「隱私權」的範圍，不管是不是業者裝設，旅宿業者都須負責。

請繼續往下閱讀...

由於黃姓男子趁投宿摩鐵時，把針孔攝影機陸續裝在三間房裡，再透過WIFI訊號把影像傳輸到自己手機裡，他雖然辯稱只供自己觀賞，沒有外流營利，但無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，依法可處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金，若有意圖散布、播送、販賣等行為，則處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

至於摩鐵業者部分，曾友俞認為，犯罪的法律型態除了有「作為」型態外，也有「不作為」的型態，旅館業中，因為與旅客間的契約，是以提供具有隱私空間為內容，就其擔負有確保此隱私空間存在之法律義務而言，可認業者具有「保證人地位」，因此對此義務的違反造成旅客的隱私侵害，可認是以「不作為犯」的方式成立妨害秘密罪，除涉案的黃男，摩鐵業者也難逃被追究相關民事損害賠償責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法