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    首頁　>　社會

    花蓮菜園命案／凶嫌變裝剃光頭 躲台北宮廟

    蔡嫌在花蓮行凶時戴口罩及毛帽（左上圖），變裝並剃光頭（右大圖）藏在台北士林某處宮廟，躲避警方追查。 （記者王峻祺翻攝）

    蔡嫌在花蓮行凶時戴口罩及毛帽（左上圖），變裝並剃光頭（右大圖）藏在台北士林某處宮廟，躲避警方追查。 （記者王峻祺翻攝）

    2022/06/15 05:30

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮五十七歲男子蔡穎徽的妻子抵押地契，向六十四歲林姓男子借貸一百多萬元，還款期限已到卻無力償還，蔡嫌眼見抵押的土地保不住，本月十一日到花蓮殺害林男，還進入屋內翻箱倒櫃，想找回借據及地契未果後，變裝、剃光頭跑到台北市士林區某處宮廟躲藏。

    殺人想找回借據及地契未果

    警方前晚在北市士林區將蔡嫌拘提到案，落網時蔡嫌否認犯行，昨經警詢才坦承殺人，全案依殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，檢方晚間向法院聲押禁見蔡男；至於蔡妻是否知情並涉案，待檢警調查，目前尚未被列共犯。

    凶嫌左眼有顆淚痣 被鎖定

    從事小額放款的六十四歲林姓男子，住在花蓮縣秀林鄉民有部落，本月十一日上午被同居女友及警方發現陳屍家門旁菜園。

    警方追查得知，蔡男的簡姓妻子曾向林男借貸大筆金額，並抵押地契，經比對監視器，發現凶嫌左眼有顆淚痣、疑中風走路不穩，因而鎖定蔡男涉案。

    蔡嫌落網後供稱，跟死者是多年好友，妻子以在新北市烏來的原住民保留地設定抵押借款，「欠百萬元債務又不多卻一直催」，因還款時限已到無力償還，眼見抵押的土地就要被變更所有權人，在各方壓力逼迫下，才會帶刀到花蓮殺人，並至屋內翻找借據及地契未果。

    蔡嫌行凶後，換裝騎乘死者的機車逃逸，並將車輛丟棄於三百公尺外沙灘逃到台北，凶刀則疑似丟到立霧溪出海口，蔡男妻子是否知情並涉案，尚待檢警調查。

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