公車狼6度輕判 竟掀裙性侵

惡狼侵犯示意圖。（資料照）

2022/06/15 05:30

累犯不改 高院依強制性交罪 判3年10月

〔記者楊國文／台北報導〕五十多歲彭姓男子有六次性犯罪紀錄，都獲輕判。彭去年深夜搭公車時，看見靠窗座位年輕女子閉眼休息，竟用外套掩護，伸手撫摸女子大腿，再掀起裙子性侵，被害人驚醒奮力反抗，彭不罷手，反而拉她的手觸碰其下體，女子大叫「非禮」求救，前後受辱約十分鐘，司機將公車開往派出所報案，高等法院昨依強制性交罪，且是累犯，判彭三年十月，可上訴。

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司機將公車開往派出所報案

彭男二○一二年因性騷擾案件，分別被台北地院判刑三月、新北地院各判五月、六月，應執行十月徒刑，二○一七年又在公車性騷擾女乘客，被判刑六月徒刑確定，獲易科罰金執行完畢。

彭不知反省，二○一八年又在公車上性騷擾女乘客被判刑六月徒刑確定，於二○二○年五月執行徒刑完畢出監後，彭於同年八月在公車上犯下性騷擾案被檢方起訴，因與被害人和解，經對方撤回告訴，基隆地院判決公訴不受理。

彭卻無反省之意，檢方指控，去年三月廿一日晚上九時，彭在台北市萬華區搭乘公車，當時車上人少，彭上車後看見廿多歲女子在座位閉眼休息，竟到被害人身邊坐下，利用外套掩飾，用手撫摸對方的右大腿，並掀起長裙，將手指伸入她私處。

被害女子驚醒，推開彭搖頭表示拒絕，不過，彭還是繼續，並強拉她的手碰觸其下體，女子大叫「不要」、「非禮」，彭才停手，犯案過程約十分鐘。

彭見東窗事發，想下車逃逸，江姓司機直接將公車開往新北市警新店分局安康派出所報案，彭男被警方以現行犯身分逮捕，彭承認猥褻，但否認強制性交，被檢察官聲押獲准。

法院審理時，彭的律師主張彭有重度身心障礙情形，彭被送交精神鑑定，鑑定結果案發時沒有精神障礙。高院今年四月提訊彭召開延押庭，認定有逃亡之虞，裁定彭從四月廿六日起延押二月，至六月廿五日為止。

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