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    太歲頭上動土／侵門踏戶花蓮警局新樓 偷4百公斤電線

    竊賊入侵的新建大樓緊鄰花蓮縣警局，偷走四百多公斤電線。（記者王峻祺攝）

    竊賊入侵的新建大樓緊鄰花蓮縣警局，偷走四百多公斤電線。（記者王峻祺攝）

    2022/06/14 05:30

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣警察局在縣警察局大樓旁，新建兩棟大樓預計十月落成，未料本月十一日竊賊潛入其中一棟「警勤科技大樓」，偷走逾四百公斤重、市價超過五萬元的電線，新建大樓位於縣警局圍牆內，宵小侵門踏戶舉止，讓外界質疑守護花蓮治安的要塞門戶失守。花蓮縣警局表示，工地安維由承包商負責，未來將連同警方加強夜間巡邏守望密度。

    花蓮縣警察局獲中央前瞻計畫補助近六億元，在縣警察局大樓北側及西側，新建警勤科技大樓及綜合大樓，其中警勤科技大樓緊鄰縣警察局大樓，兩棟樓間相隔不到數公尺，距離卅公尺外還有門口駐警。

    警勤科技大樓緊鄰警局大樓 還有駐警

    不料十一日凌晨二點多，有兩名竊賊躲過門口駐警，疑似從側面外牆翻入後，自窗戶入侵警勤科技大樓，偷走四百多公斤重、市價超過五萬元的電源配線，隔日工程人員盤點時發現報案。

    由於兩棟新建大樓位於縣警局圍牆範圍內，針對縣警局門戶遭入侵，警方完成現場採證及調閱相關監視器，已鎖定二名犯嫌，並報請檢察官指揮及核發拘票。

    花蓮警局︰工地安維承包商負責 鎖定2嫌

    花蓮縣警察局副局長柯政君說，新建大樓工區設有圍籬，工地安維由承包商負責，工程人員及車輛統一由警察局後門出入，承攬商表示，損失部分為備用材料，不影響工期。

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