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    無裝備獨攀立霧山 男迷途求救後摔溪溝亡

    陳男滑落立霧山東側邊坡溪溝身亡，救 難人員尋獲遺體等待吊掛下山。 （花蓮 縣消防局、取自太魯閣國家公園臉書）

    陳男滑落立霧山東側邊坡溪溝身亡，救 難人員尋獲遺體等待吊掛下山。 （花蓮 縣消防局、取自太魯閣國家公園臉書）

    2022/06/13 05:30

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕高雄廿八歲陳姓男子獨攀花蓮立霧山，本月七日因迷路摔傷後報案求救，他疑沒有待在原地待援，仍試圖下切探路脫困，不慎滑落東側溪溝摔破頭顱身亡，太魯閣國家公園管理處於臉書還原救援過程，呼籲山友倘若發生迷途案件，務必保持冷靜，若無法回到原路徑，請原地待援，避免自行下切發生憾事。

    陳姓山友本月七日在立霧山迷途，透過手機向父親求救，陳父當日中午十二點向警方報案，稱兒子四日走大禮大同步道攀登立霧山（海拔一千二百七十四公尺），下山時迷途摔傷請求救援。

    消防人員聯繫後得知，他未使用離線地圖，不知所在位置，在山上找路過了二夜，受困處前後皆為懸崖峭壁，已無力進退，身邊無飲水糧食、保暖衣物和頭燈雨具。經消防人員指導定位，七日發現陳男受困處位於立霧山觀景台東側山腰，海拔高度約四百五十公尺。

    因天候因素，空勤無法空中救援，改由搜救人員徒步前往救援，八日中午十二點廿三分，陳男發出最後訊息，稱手機即將沒電，「消防人員回覆請保持冷靜原地待援」。

    九日下午三點五十八分，搜救人員在海拔高度約三百六十公尺處接觸到陳男，陳男頭顱破裂已無生命徵象，隔天由空勤直升機將遺體吊掛下山。

    據山友研判，陳姓男子透過手機對外求救後，沒待在原地待援，試圖探路嘗試脫困，卻不慎失足摔溪溝發生憾事。

    太管處︰迷途報案原地待援

    太管處呼籲，倘若發生迷途案件，務必保持冷靜，若無法回到原路徑，請原地待援，避免自行下切，山域事故發生時，更請冷靜配合救援指示，救援人員一定會竭盡全力前往協助。

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