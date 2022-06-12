移工「八成」走地下匯兌 業者利益驚人

凶嫌用死者的車載運屍體棄屍。（記者徐聖倫翻攝）

2022/06/12 05:30

〔記者林嘉東、徐聖倫、劉慶侯／綜合報導〕高鐵桃園站雙屍案，疑起於仲介業者與合夥人間出現帳目和匯兌業務糾紛，引發殺機。熟悉移工圈地下匯兌的人士說，現今八成以上的移工都是透過地下匯兌處理金錢，經營地下匯兌的業者利益龐大；據悉，警方也是懷疑本案正因匯兌分潤等利益問題導致殺人。

據了解，金管會去年雖核准兩家業者取得移工國外小額匯兌執照，但多數移工考慮方便性或手續費用，仍沿用地下匯兌管道。

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五年多前從中央銀行外匯局取得小額匯兌營業許可證的越南籍配偶「小蓉」說，銀行每筆匯款收取三百元新台幣手續費，她只向同鄉收取每筆一百五十元手續費，等匯集至較大筆金額，再到銀行匯款，較大筆金額會獲得銀行給予較優惠匯率兌換，可從中賺取匯差。

台籍徐姓業者說，手續費與匯差是收入主要來源，他沒資金，只能小本經營，但聽聞有非法業者靠著雄厚資金從事地下匯兌，開設二、卅個據點，每月營收數百萬。

地下匯兌業者「聖哥」透露，他在台、泰兩地設點，在台收台幣，泰國分公司當天就把錢匯進當地指定帳戶，完全不經由銀行；手續費通常介於百分之三至六，遇有「特殊來源」的錢比如賭博、贓款或詐騙所得，收取百分之十至廿的手續費。

桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達建議，政府應提供更穩定、可靠的匯率與安全匯款管道，不要讓不肖業者居中再剝一層皮。

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