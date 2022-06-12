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    移工匯兌利益 死黨索命

    凶嫌王大賢在新北市停車場繳費準備離開。（記者許倬勛翻攝）

    凶嫌王大賢在新北市停車場繳費準備離開。（記者許倬勛翻攝）

    2022/06/12 05:30

    青埔雙屍4命 殺人後2度變裝逃出境 凶手明顯預謀

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園青埔雙屍四命的凶手、卅五歲泰籍男子王大賢，受邀與同為卅九歲的泰籍台僑夫妻李邦勝、李芬芳合夥經營移工仲介，但王嫌認為勞逸不均，又被質疑處理帳目及匯兌業務時手腳不乾淨，萌生殺機，本月八日與李姓夫婦相約新北市土城區移工宿舍談判破裂，盛怒下持預藏鈍器擊殺二人，隔天清晨駕駛被害人的BMW X4休旅車到高鐵桃園站旁停車場，連人帶車棄置，同天上午二度變裝後搭機潛逃泰國。

    三人同在泰國長大

    據悉，王嫌與李姓夫妻同在泰國清邁長大，三人家境優渥，李女因母、姊在台工作，輾轉得知仲介工作「有賺頭」，二○一一年來台依親，隔年取得我國身分證，二○一八年底與李邦勝結婚，在土城成立仲介公司，邀王大賢來台成為合夥人。

    因為王男懂中文、泰文，李男讓他擔任移工宿舍管理員及處理匯兌業務，但長久下來，王認為自己像雜役，只領固定薪水無股份，而李姓夫婦日進斗金，今年將喜迎龍鳳胎又購豪車，因怨生恨埋下殺機。

    不滿遭疑帳目不清

    據了解，近期李姓夫婦對帳時認為帳目有問題，質疑王男手腳不乾淨，兩造八日晚間在移工宿舍談判兩個多小時，王嫌趁著夫妻倆鬆懈時，持預藏鈍器突襲，二人遭擊暈後，王再痛下殺手。檢警相驗發現，兩名被害人頭骨幾乎碎裂，李女還遭塑膠袋套頭直到窒息。

    好狠！頭骨碎裂

    王嫌作案後從李男身上取出休旅車鑰匙，至移工宿舍附近停車處繳費取車，將被害人屍體放進後車廂，九日凌晨開到高鐵桃園站旁停車場棄屍，下車時拎著簡便行李，接著二度變裝，搭乘九日上午十點四十分的星宇航空JX741航班逃往泰國。警方認為他預謀犯案、殺人及逃亡計畫縝密連貫，行徑冷血恐怖。

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