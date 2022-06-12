枕邊人遭斷雙手亡 她撞見渾身血凶手

警方在命案附近的沙灘上發現被凶嫌騎走的機車。（記者王錦義攝）

2022/06/12 05:30

疑小額放款糾紛引殺機 女友晨運返家 對看三秒拔腿狂奔

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉六十四歲林姓男子，昨晨遭人砍殺十餘刀陳屍住家旁菜園，雙手慘遭砍斷，林男的同居女友清晨運動返家，驚見滿身是血的歹徒正在翻箱倒櫃，嚇得拔腿狂奔警局報案，凶嫌隨即逃逸，新城警分局已鎖定對象追緝。據悉，林男生前從事小額放款業務，案發地點偏僻，凶手下手狠毒，警方研判預謀犯案，不排除殺人原因是因放款業務引發金錢糾紛而起，也不排除凶嫌可能欠債、乾脆決定殺人後拿回「欠債證據」，確切起因須再釐清。

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警方指出，死者女友昨上午七點多返家，發覺屋內一名戴帽子、口罩男子正在翻箱倒櫃，手上拿著一把長刀，渾身沾血。

警方獲報到場，見林男陳屍屋外菜園，身上有十多處刀傷、鈍器傷，另在林宅附近樹叢發現凶嫌丟棄的血衣，以及在現場三百公尺外的新城海堤外側沙灘上，尋獲死者機車，研判凶嫌犯案後，換裝騎走死者機車，再使用其他交通工具逃亡。

死者親友說，林男從事小額放款，平時住台北，週末才回花蓮；案發地位於秀林鄉民有部落、新城海堤附近，相當偏僻，平日少有人路過。

檢警初步研判，事發時林男蹲在家門前洗車，凶嫌手持三十多公分長刀，從後方靠近劈砍林男後腦，死者遭攻擊後用手阻擋，致雙手遭砍斷，凶嫌再往林男胸、腹、背多處劈砍，致人於死意圖明顯，行凶後把死者拖到附近菜園，用洗車水沖洗現場，再進屋翻找東西，此時遇死者女友返家，兩人對看三到五秒，女方見對方全身是血、手上有刀，轉身跑到警局報案。

花蓮縣秀林鄉昨發生凶殺案，林姓男子身中多刀、雙手被砍斷，陳屍住家旁菜園。（記者王錦義攝）

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