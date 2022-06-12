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    法界：口頭制止非常規 執法不能便宜行事

    「天外天劇場」，去年初被違法拆除。（資料照）

    「天外天劇場」，去年初被違法拆除。（資料照）

    2022/06/12 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府把拆掉天外天劇場的所有權人函送法辦，法院認定市府執法不完備，未完成兩階段行政處分，判被告無罪確定。律師徐松奎認為，此案警惕公務人員、執法人員，對於行政處分或刑事究責，程序都必須嚴謹且合法，執法須依據完整的法律程序而行，不能僅「口頭制止」，縱使程序再繁瑣或難度高，也必須克服，這是公務員、執法人員的責任，也是各地政府依法行政的義務。

    徐表示，執法須符合程序正義，才會有實質正義，行政法律亦是如此，不能便宜行事，本件拆除案「口頭制止」非常規程序，要有行政處分為憑。另一重點是，市府曾發文給所有權人「貴公司未領有拆除執照，擅自拆除天外天劇場建築物，致系爭建築物現況傾頹，恐有危害公共安全之虞。請台端立即採取必要之安全防護措施」，法官認定這不是「行政處分」，而是「行政指導」，並非「制止命令」的行政處分。

    徐松奎說，行政處分必須登載被處分人、援用的法條等項目，縱使負責人不在現場，也有其他通知送達的方式與程序，例如送至營業場所等，無論如何，都必須完成行政處分的「送達效力」。

    律師徐承蔭認為，行政程序法同時規定，行政處分「得以書面、言詞或其他方式為之」，他建議應採行政處分的「規制作用」來實質認定，以符合建築法的立法目的。

    中市都市都發局堅持無疏失

    台中市都市發展局長黃文彬說，該局無疏失，當時確實派人到現場口頭制止繼續拆除，但負責人徐英洲未到現場，市府該做的程序都做了，癥結是法院不接受；他說，都發局將與律師討論，未來一定會列管此案，繼續有所作為。

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