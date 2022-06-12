法辦違法拆天外天劇場／中市府程序不正義 業主無罪

被譽為日治時代台灣最華麗歐式劇場的「天外天劇場」，去年初被違法拆除（上圖，資料照），拱形結構屋頂已成為回憶。（台中市府都發局提供）

2022/06/12 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕有日治時代台灣最華麗歐式劇場美譽的台中市「天外天劇場」，去年被所有權人來瑪科技公司負責人徐英洲僱工拆除，文化界曾動員搶救，台中市政府都市發展局勒令停工，對方不甩仍拆光光，中市府依違反建築法「未經許可擅自復工經制止不從罪」函送法辦。法院一、二審都認定，本案成罪要件，須有行政機關先做出勒令停工、再制止復工的兩次行政處分，但市府第二階段僅「口頭勸導」，發出的公文也只是「行政指導」，執法程序不完備，判決徐男無罪確定。

法院認定僅口頭勸導無行政處分 執法有誤

去年一月八日，徐男未取得拆除執照就僱工拆除天外天，市府都發局一月十九日命令立即停止拆除，二月四、五日派員到場要求停工，但來瑪公司仍於去年三月三日將劇場拆光。

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當時有多位中市議員質疑市府態度消極，市府將此案函請台中地檢署偵辦，表示這是台中縣市合併後，第一起違法拆除建物被法辦的個案；徐男承認未取得拆除許可，但辯稱不清楚拆除細節。

台中地院指出，建築法「未經許可擅自復工經制止不從罪」的構成要件，要先有兩項行政處分，一是「勒令停工命令」，二是擅自復工後的「制止命令」，且要送達被處分對象收受知悉，若仍不停拆，才成立犯罪。

法官認定，中市府去年一月做成「勒令停工命令」處分，之後僅在二月四、五日到場「口頭勸導」，雖有「會同警察命令停工」紀錄，但沒有檢附留存當時的現場命令，應受處分對象（負責人）、實際處分內容與過程等都不詳，認為僅屬「口頭勸導」而非行政處分，亦無送達效力。

法官並認為，中市府兩度發文來瑪公司，只是通知劇場有公安疑慮，應有安全措施，這是 「行政指導」而非「制止命令」行政處分，綜合認定中市府執法不完備，判徐男無罪。二審台中高分院維持一審見解，判徐男無罪確定。

有八十八年歷史的「天外天劇場」，原為日治時代四大戲院碩果僅存的劇場，是台中市仕紳吳鸞旂之子，聘請日本建築師齋藤辰次郎闢建，一九三三年啟用，當時造價十五萬日圓，比台中舊火車站還貴二倍；二次大戰結束後經產權更迭，最後由來瑪公司購得，文化界一再要求列為古蹟或歷史建築，台中市政府文化資產審議委員會決議不指定古蹟、不登錄歷史建築。

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