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    夫妻雙屍四命凶殺案／車停高鐵布疑陣 人搭機逃泰國

    嫌犯棄屍在停車場後搭乘計程車逃逸。（記者許倬勛攝）

    嫌犯棄屍在停車場後搭乘計程車逃逸。（記者許倬勛攝）

    2022/06/11 05:30

    〔記者徐聖倫、張文川／新北報導〕泰籍移工人力仲介商李邦勝、李芬芳夫婦疑與合夥人有金錢糾紛而遭殺害，凶嫌將屍體塞入BMW X4休旅車後車廂，棄車在高鐵桃園站外停車場，再搭機離境。警方人士認為，凶嫌選擇在高鐵桃園站棄屍，恐有誤導警方及延遲命案曝光時間的用意。

    警方分析，凶嫌與李氏夫妻都來自泰國，犯案後躲避法律制裁的逃亡去處，自然是以逃回泰國為首選，也就是在命案曝光前，就要搭機離台。

    但若單純為了搭機，凶嫌大可將車直接開到桃園機場，為何反選地點略遠的高鐵桃園站？警方認為，凶嫌首先選擇高鐵外停車場停車，是考慮車停在此處連續多天，並不奇特，不會受人注意，以利爭取更多逃亡時間。

    其次，就算棄屍車輛被發現後，凶嫌也有故布疑陣之意，目的是誤導警方「棄屍者應該搭上高鐵，逃往中南部藏匿」的用意，所以凶嫌才刻意將車停在桃園站外停車場，而非停在機場外停車場，而高鐵桃園站距離桃園機場不遠，棄車後再就近前往機場也很方便。

    不過警方說，凶嫌固然狡猾，但台灣監視器普及率非常高，因此棄屍車輛曝光後，警方仍在極短時間內就掌握到凶嫌逃逸路線與去向。

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