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    恐怖住戶鬧23年 判強制搬家

    恐怖住戶不分晝夜放送佛經丟穢物23年，管委會動用惡鄰條款趕她走，新竹地院判准驅離。（記者蔡彰盛攝）

    恐怖住戶不分晝夜放送佛經丟穢物23年，管委會動用惡鄰條款趕她走，新竹地院判准驅離。（記者蔡彰盛攝）

    2022/06/11 05:30

    日夜播佛經、敲打、潑穢物 管委會動用惡鄰條款告贏

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市吳姓女住戶廿三年來不分日夜，以敲打鐵器、大聲嘶吼謾罵、播放佛經等方式製造噪音，還在社區潑灑不明液體、亂丟垃圾，管委會動用公寓大廈管理條例「惡鄰條款」連署提告驅離，新竹地院認定吳女行為符合強制遷離的「情節重大」事由，判她需遷離建物。

    社區五棟建物 每棟都困擾

    管委會指控，住戶吳女有面對社區中庭的露台，中庭為社區五棟建物所圍繞，吳女在露台敲打物品或開窗吼叫，每一棟建物住戶均能聽到。

    一九九九年十二月起迄今，吳女多次不定時於房屋內、露台或公共區域，以鐵罐、鍋、盆等互相敲擊或擊打大門、電梯門、牆壁及消防設備，或以大吼大叫、播放佛經製造噪音，嚴重妨害住戶安寧。

    吳女還曾將廁所垃圾，從露台丟在社區中庭或一樓店家門口，也曾潑灑不明液體於其他住戶門口、無故按壓火災警報器等，嚴重危害住戶安全。

    管委會長年勸導改善，吳女卻置之不理，去年三月管委會決議設置惡鄰條款連署書，供全體住戶簽名，結果有七十八戶同意，吳女仍不思反省，管委會給予半年時間改善並數度溝通無效後，去年區分所有權人會議決議對吳女提起訴訟，經全體住戶表決，以七十八票同意通過。

    吳女喊冤說自己才是被害人，她說門口常被潑尿，二十年來多次被人跟蹤及追打，播放佛號是為讓自己冷靜。

    管委會寄存證信函 仍不改善

    法官檢視監視器發現，吳女收到管委會存證信函及公告後，仍未節制其行為，符合公寓大廈管理條例強制遷離的「情節重大」事由，判吳女需遷離建物。

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