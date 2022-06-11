人力仲介夫妻 遭殺害棄屍// 雙屍4命 合夥人涉嫌逃泰

經營人力仲介、懷有五個月龍鳳胎的泰國台僑夫妻遇害，陳屍高鐵桃園站外停車場自家休旅車內。（記者許倬勛攝）

2022/06/11 05:30

〔記者許倬勛、鄭淑婷／桃園報導〕在新北市土城區經營人力仲介、懷有五個月龍鳳胎的泰國台僑李芬芳，與丈夫李勝邦雙雙失蹤，兩人昨天在高鐵桃園站外一處停車場，被發現陳屍自家休旅車內，頭部等多處有鈍器毆打傷痕，李女並遭塑膠袋套頭，死狀甚慘；警方調查，兇嫌是人力仲介公司的王姓泰籍台僑合夥人，犯案後搭機潛逃泰國，我方正透過國際合作管道追緝王嫌。

高鐵桃園站停車場 陳屍休旅車內

警方調查，同為卅九歲的李氏夫婦都是泰籍台僑，李女已入籍我國，李男依親來台，合夥人王嫌是否因仲介業務或金錢問題引發殺機？以及全案有無共犯等，均待警方追查釐清。

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據悉，死者夫妻失聯多日，李女的姊姊心急如焚，打電話給親友、同事都不知下落，最後聯絡上王嫌，王回說：「你們可以去青埔的停車場找」。姊姊昨早果然在桃園站前停車場尋獲李男名下的BMW X4休旅車，隔著車窗玻璃驚睹兩人陳屍後車廂，嚇得報警。

夫妻泰籍台僑 女懷龍鳳胎5個月

檢警追查，屍體已浮腫，研判死亡多日，遭塑膠袋套頭的李女疑窒息死亡；警方過濾監視器，認為兇嫌先在新北市殺人，再開車載屍到距離高鐵桃園站、IKEA僅四百公尺的停車場，棄屍後搭計程車逃逸。

一名高鐵員工說，該休旅車停放在停車場最後方的車位已兩三天；附近住戶說，有鄰居前晚停車在該車附近，隔著數格車位都聞到濃烈臭味，令人掩鼻走避，沒想到是雙屍四命兇殺案。

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