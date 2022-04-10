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    7年奪走51命 山友獨攀危險高

    據內政部消防署最新統計，國內過去7年來山難事件，已釀181人喪命悲劇，其中獨攀出事共奪走51條人命。圖為消防救難單位上山救援失聯山友。（記者吳仁捷翻攝）

    據內政部消防署最新統計，國內過去7年來山難事件，已釀181人喪命悲劇，其中獨攀出事共奪走51條人命。圖為消防救難單位上山救援失聯山友。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/04/10 05:30

    山難喪命獨攀佔近三成 另26人失蹤

    〔記者吳仁捷／新北報導〕和碩前副總裁蔡進國，日前於新北市滿月圓山區爬山，不幸墜谷身亡。據內政部消防署最新統計，國內七年來共獲報二○五五起山難搜救案、二六一九人遭遇山難，平均每年三五三人求助，釀成一八一人喪命悲劇，其中獨攀時出事，已奪走五十一條人命，獨攀致死佔近三成；消防官員說，獨攀確實是高危險舉動，建議民眾登山應結伴而行，彼此有照應，遇難也可增加獲救機會。

    消防署統計，二○一五年至今年三月底，除發生五十一人於獨攀時發生死亡事故，還有二十六名獨攀者失蹤迄今。

    迷路、墜谷、遲歸 山難原因前三名

    至於台灣山難主因，以迷路佔百分之三十八、墜谷百分之十一及遲歸（失聯）百分之五，分居事故原因前三名。其中，玉山、雪山及品田山，為墜谷身亡事故高危險山域的前三名；迷路事故高危險山域，以加里山、合歡山、玉山分居前三名；遲歸事故高危險山域，以加里山、能高安東軍、北大武山分居前三名。

    消防官員說，雖然迷路或遲歸事故發生後，求援尋獲時死亡率低於一成，但仍不時傳出悲劇，呼籲山友們為了寶貴性命及家人，應多留意獨攀的高危險性。

    此外，二○一九年政府宣布開放、親近山林政策，登山人數激增，二○二○年山難件數達到六五六件歷史新高，其中有四五四名登山者發生山難，讓全國消防、救難人員疲於奔命

    消防署將山域定義為，民眾於山域從事登山、健行、賞景等運動休閒，或採藥、農作等經濟活動，及山域營建、生態調查等活動；登山者遭遇身體、生命危害或意外事故，包括迷路、墜谷、遲歸（失聯）、疾病、受傷或遭人、動物攻擊等急難救助、意外事故亟待援助者，均稱山域事故。

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