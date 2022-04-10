知道偷東西不對 辯精障想脫罪 碰壁判罰

台南地院法官考量黃姓婦人經濟不佳，贓物總價值僅二十元，判處罰金兩千元。（資料照）

2022/04/10 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市黃姓婦人在小吃店偷竊價值廿元的抹布、五個紙餐盒還有三個塑膠袋，在警局作筆錄時她聲稱有「精神障礙」，並提供疑似患失智症的醫師診斷證明，但無明顯認知功能障礙，當時警方問她「知不知道拿別人的東西不對？」黃婦回「這樣不對」，台南地院法官據此認定她犯案時有行為辨識能力，不符合刑法十九條的減刑條件，判處罰金兩千元。

六十多歲黃婦今年一月犯下竊案，黃婦辯稱她罹患失智症、有精神障礙，不能辨識自己的行為是否違法，沒有行為能力，希望法官能以刑法十九條的規定不罰或減輕其刑。這條規定是指，嫌犯犯案時，若不能辨識自己在做什麼，就可依該條法令來減刑或免刑。

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備診斷證明要求重鑑定 法官打槍

黃婦舉出自己有診斷證明，但醫師開出的診斷認為，黃婦是「疑似失智症」，有短期記憶力減退情形，但無明顯認知功能障礙。黃婦接受警方詢問時，也清楚表達，偷抹布是自用，紙餐盒是用來裝食物給家人吃；法官因此認定，黃婦行竊的目的很清楚，證明有行為能力。

尤其是，警方製作筆錄詢問：「知不知道在沒有經過他人同意下，拿別人東西是不對的行為？」黃婦回說這樣不對，明顯可證黃婦有識別違法的能力，不符減刑條件。黃婦不服，要求鑑定機關重新鑑定，法官認為沒必要，考量她經濟不佳，贓物總價值僅二十元，判處罰金兩千元。

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