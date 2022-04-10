檢察官上二審 確定強制分流

法務部決議實施強制分流制，一審主任檢察官只限輪調制甄選，一審檢察官則是報名調辦事。（資料照）

2022/04/10 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部四年前實施檢察官一、二審輪調，三年前推行一審調二審辦事，因兩種上二審的制度未分流，以致出現一人可同時報名輪調與辦事的現象。為解決爭議，法務部決議實施強制分流制，一審主任檢察官只限輪調制甄選，一審檢察官則是報名調辦事，透過此方式，確認兩者培養的目標與屬性不同。

主任檢察官限輪調制 檢察官走辦事制

二審檢察官過去多為實任，除非有人離、退、轉職，才會空出職缺，使得人事流動緩慢，法務部因而於四年前實施輪調制度，暫緩補二審的實缺，把騰出來的職缺設計成三年制，俗稱「三專生」，時間一到就要回一審辦案。

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根據輪調辦法，參加三專生遴選的一審檢察官，必須擔任主任滿一年、或調司法行政職滿兩年，才符合資格。為了加速一、二審交流，法務部三年前再設辦事制度，打開二審大門，只要具有一審實任檢察官資格，均可申請調二審辦事（佔原地檢缺），任期兩年，俗稱「二專生」。

法務部的原意是讓三專生經過輪調後，除了有一審主任經歷，還有二審辦案與業務督導經驗，回到一審後，成為未來檢察長、單位主管或行政首長的儲備人選；二專生制度則是讓基層檢察官上二審，了解再議制度的視角，返回一審後，輔助做為參加主任遴選的重要資歷。

不過因為辦事制度未設門檻，致引發一審間的競爭；有一審主任同時報名三專生與二專生兩種制度，也有主任為了不想離家太遠，僅報名二專生，間接排擠基層檢察官調辦事的機會。

為了減少爭議，法務部兩度召開人事諮詢會議，決議將兩種制度強制分流，檢察官四月填寫遷調意願表時，限一審主任報名三專生，一審實任檢察官只能參加二專生遴選，確立兩種制度所要培養的人才屬性不同。

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