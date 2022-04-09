掉進自家塑膠蓄水桶 2歲女童溺斃

花蓮警方赴蘇姓女童外公家釐清案情。（記者王峻祺翻攝）

2022/04/09 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣卓溪鄉一名二歲蘇姓女童，七日與三歲姊姊在外公家庭院玩耍，不明原因掉進一旁一百多公分高且裝滿水的橘色蓄水桶內，姊姊看到急忙大喊「妹妹掉進水桶裡」，外婆發現後，趕緊跑出屋外將孫女拉起，但女童已無生命徵象，送醫也不治。

疑為水槍填裝泡泡水

由於現場無監視器，加上唯一的目擊者女童姊姊，事發經過交代不清，警方推測女童疑是攀爬矮牆或椅子玩耍，因為要裝泡泡水，才會不慎掉進桶內，又因身高不夠，爬不出來導致溺水，確切經過還須進一步釐清。

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身高約八十公分的蘇姓女童，七日下午與家人回外公家，女童和姊姊在庭院玩泡泡水，卻掉進擺放在石砌矮牆旁的蓄水桶，姊姊發現後，嚇得趕緊跑去通知家人，外婆也衝出來查看，並將水桶水傾倒出來救出女童，爸爸則趕緊為她進行心肺復甦術。

溺水女童被家人撈起時，已無生命徵象，經消防隊接手送醫急救不治。

女童家屬向警方說，蓄水桶是用來接山泉水洗滌農作物及農事器具，案發時水桶右側還有兩張塑膠椅，鞋子及裝泡泡水的玩具水槍也遺留在案發現場。

警方勘驗現場並無可疑跡象，報請檢察官相驗，先朝一般意外死亡偵辦，至於是否涉及兒童及少年福利與權益保障法，待檢方查證。

3歲姊姊唯一目擊者

警方調查，案發時女童的媽媽在屋內做家事，其他人在客廳、廚房等地，不清楚案發過程，對女童溺水感到相當難過。

擺放在矮牆旁的蓄水桶，主要是用來接山泉水洗滌農作物及農事器具用，案發時水桶右側還有2張塑膠椅。（記者王峻祺翻攝）

女童被救出水桶後，一旁地上遺留女童鞋子及玩具水槍。（記者王峻祺翻攝）

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