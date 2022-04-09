取代金三角 中東「 金新月」 安毒首侵台 攔截85公斤

海巡署與警方組成的專案小組，在去年洗車場油桶起出45公斤安毒之後，今年又在新店山區廢棄車輛起出40公斤安毒。（記者劉曉欣翻攝）

2022/04/09 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「金新月」毒品入侵台灣！北聯幫分子利用油桶包裝掩護，透過海運從中東地區走私毒品，海巡署與警方去年及今年兩度起獲該跨國販運毒品集團的安非他命毒品，共查獲八十五公斤，由於包裝上是過去未見的伊朗文，特地送請美國緝毒署駐台辦公室協助鑑定，認定毒品是來自金新月地區。

伊朗原料 阿富汗製造 再由巴基斯坦出貨

海巡署偵防分署彰化查緝隊副隊長張旗宏指出，這是全台第一起金新月毒品走私案，此區毒品是將伊朗的原料運送到阿富汗製造，再經由巴基斯坦出貨，這三個國家地圖上形如彎彎的新月，而而被稱為「金新月」，金新月是世界毒品三大產區之一，近年有取代金三角的趨勢。

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專案小組表示，台灣毒梟已突破傳統毒品製運路線，轉向與中東地區的毒梟合作，企圖形成全新毒品的產業鏈；檢察機關已把此案製成案例報告，送交全國緝毒機關，嚴密防範。

張旗宏表示，去年追查油品走私集團時，查悉北聯幫分子透過海運走私毒品，去年五月先在士林地院附近一家洗車場，起出四十五公斤安毒，逮捕八名嫌犯。

45公斤藏油桶去年被抓 40公斤放廢車今年找到

過濾線索後，認為還有安毒尚未被起獲，經比對八嫌活動軌跡，今年在新北市新店偏僻山區的一輛廢棄車輛上，從後車廂起出三個大型黑色旅行袋，袋內有多包密封袋，剪開全都是包裝完好的安非他命，清點總數共四十公斤。

包裝印伊朗文字 送美國緝毒署鑑定

張旗宏說，因為毒品包裝上是伊朗文字，研判不是來自傳統的金三角地區，特別送美國緝毒署駐台辦公室協助鑑定，證實毒品是在金新月地區製造，也是國內第一次查獲金新月毒品。

八名運毒集團成員，已於今年三月被法院認定共同犯運輸第二級毒品未遂罪，分別被判刑三到七年不等。

海巡署與警方組成專案小組，在新店山區廢棄車輛後車廂起出旅行袋裡頭密封包裝的安毒40公斤。（記者劉曉欣翻攝）

去年在北部洗車場油桶起出45公斤安毒。（資料照）

海巡署與警方組成專案小組，在新店山區廢棄車輛後車廂起出旅行袋裡頭密封包裝的安毒40公斤。（記者劉曉欣翻攝）

金新月位置圖

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