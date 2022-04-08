政院提修法 禁永久屋法拍、出租

政院會昨通過災害防救法修正草案，永久屋等住宅不得出租、法拍。圖為莫拉克風災後於南投的永久屋，非文中所指法拍屋。（資料照）

2022/04/08 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕為健全防救災體系，行政院院會昨通過內政部提報修正「災害防救法」，明定中央得視災情需要，在地方成立前進協調所協助救災，修法也新增永久屋等住宅，不得出租或法拍。

內政部指出，這次修法配合「地方制度法」增訂「直轄市山地原住民區」，因此草案將「直轄市山地原住民區」納入災害防救體系，並增訂直轄市、市政府下轄區公所，得設災害防救會報及專責單位、成立應變中心等，及早規劃以應災時需要。

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為整合救災資源並協助地方政府執行救災事宜，草案增訂中央災害應變中心得視災情需要，於地方成立前進協調所，整合資源，協助地方政府救災；同時也增訂各級政府應定期調查，及整備政府及民間救災機具與專業人力，並建立資料庫，供災時調派。

由於以往曾發生莫拉克災民的永久屋遭法拍，內政部表示，這與興建政策目的不同，且拍定人因無公有土地合法使用權，也造成公有土地管理機關困擾。草案新增由政府或經政府認可的民間單位興建，無償移轉予受災地區受災居民的住宅，不得處分、設定負擔或出租，並不得作為強制執行的標的。

草案也明定由各級政府結合民防及學校、醫院及公司團體等，共同參與災害整備訓練、演習，提升整體防救災量能。

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