酒客大亂鬥 夜店幹部刪錄影吃官司

警方抵達時，酒客仍扭打成一團，整個夜店宛如戰場。（記者爆料網提供）

2022/04/08 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市西屯區一家夜店發生酒客鬥毆鬧事，警方控制現場後調閱夜店監視器，卻發現錄影檔案已被蕭姓副店長與江姓領班刪除（格式化），導致警方無法抓其他鬥毆者，蕭男辯稱是「意外」，江男也辯稱不慎將硬碟格式化，台中檢方認為，監視器格式化之前會有確認是否刪除的警語，兩人辯詞不足採信，依湮滅證據罪起訴。

妨礙警追查其他鬥毆者 滅證罪起訴

台中市西屯區環中路一家夜店，去年十二月卅一日清晨二時許，因林姓酒客等八人不滿鄰桌陳姓男子等四人「講話太大聲」，林男陣營八人動手揍陳男等四人，演變成大亂鬥，警方獲報趕抵，雙方仍打得難分難解，員警只能噴辣椒水控制，鬧事酒客被噴得眼淚鼻涕直流，更有人被噴得趴地上「裝死」，警方以現行犯逮捕林男陣營八人，依妨害秩序、傷害等罪移送地檢署。

請繼續往下閱讀...

一個多小時後，警方到夜店調閱監視器，想釐清是否還有其他鬥毆者，卻發現所有錄影檔案已「格式化」刪除，警方將副店長蕭男與領班江男逮捕法辦。

有傷害前科的蕭男辯稱，他指示江男把錄影畫面調給警方，江男卻操作失誤，不慎將檔案「格式化」刪除，江男則稱說，他不會操作，誤將整個硬碟「格式化」。

檢方認為，「格式化」會出現警語，縱使江男操作錯誤，當警語出現時，江男仍選擇下一步格式化的選項，這已非操作錯誤，而是蓄意為之，兩人辯詞不足採信，依湮滅證據罪起訴。

警方見鬥毆場面失控，用辣椒水（圖右）噴大亂鬥的酒客。（記者張瑞楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法