法界觀點：有人支持法官有看法 有人反對

有檢察官認為，法官或任何人都可以對個案表達看法，也有律師認為特赦是總統專屬權，外人不宜置喙。（資料照）

2022/04/08 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕陳姓老翁不忍罹患腦麻的女兒痛苦，將她悶死後輕生獲救，陳翁被判最低刑度兩年半，一審台北地院審判長建議總統特赦，二審高等法院合議庭審判長許永煌則說，法院無權建請總統對被告特赦。法界對此看法不一，有檢察官認為，法官或任何人都可以對個案表達看法，也有律師認為特赦是總統專屬權，外人不宜置喙。

支持者認為，法官撰寫判決，只要內容與承審案件有關，除了認事用法與事實理由以外，亦可寫出本身想法與觀點，這類判決比比皆是，最常見的就是法院依法判決後，在書類載明對適用法律的不同意見，甚至建議修法方向。

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該名檢察官說，過去也有法官在判決內鼓勵被告懺悔改過，或是引用佛經開釋，之前還有家事法官在判決書寫下一四七○字給案件中的孩子「在爸爸媽媽的吵架裡面，你真的沒有做錯任何事情」，把生冷的司法轉換成有溫度的文字，安撫幼童的心，獲得外界佳評。

檢察官認為，判決書不只是法官的判斷，也可以是一種看法，法官自然清楚建議特赦不具強制力，提出建議只是讓總統知道「有這件事情」；至於高院的「無權說」，心態過於保守。

律師翁偉倫則認為，赦免權是總統專有權力，目的是讓領導者能夠針對情節非常特殊的司法案件，做成不同的處理，他人不應透過建請，侵害總統職權。

翁偉倫說，總統行使赦免權必須非常節制，且依照不同時代背景而有特殊的對象；前故總統李登輝時代，特赦對象多為威權時代的政治犯，目的是為了健全政黨發展；前總統陳水扁，多為情堪憫恕或冤獄者平反；總統蔡英文特赦布農族獵人王光祿，是以尊重原住民文化為考量。

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