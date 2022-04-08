為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    法界觀點：有人支持法官有看法 有人反對

    有檢察官認為，法官或任何人都可以對個案表達看法，也有律師認為特赦是總統專屬權，外人不宜置喙。（資料照）

    有檢察官認為，法官或任何人都可以對個案表達看法，也有律師認為特赦是總統專屬權，外人不宜置喙。（資料照）

    2022/04/08 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕陳姓老翁不忍罹患腦麻的女兒痛苦，將她悶死後輕生獲救，陳翁被判最低刑度兩年半，一審台北地院審判長建議總統特赦，二審高等法院合議庭審判長許永煌則說，法院無權建請總統對被告特赦。法界對此看法不一，有檢察官認為，法官或任何人都可以對個案表達看法，也有律師認為特赦是總統專屬權，外人不宜置喙。

    支持者認為，法官撰寫判決，只要內容與承審案件有關，除了認事用法與事實理由以外，亦可寫出本身想法與觀點，這類判決比比皆是，最常見的就是法院依法判決後，在書類載明對適用法律的不同意見，甚至建議修法方向。

    該名檢察官說，過去也有法官在判決內鼓勵被告懺悔改過，或是引用佛經開釋，之前還有家事法官在判決書寫下一四七○字給案件中的孩子「在爸爸媽媽的吵架裡面，你真的沒有做錯任何事情」，把生冷的司法轉換成有溫度的文字，安撫幼童的心，獲得外界佳評。

    檢察官認為，判決書不只是法官的判斷，也可以是一種看法，法官自然清楚建議特赦不具強制力，提出建議只是讓總統知道「有這件事情」；至於高院的「無權說」，心態過於保守。

    律師翁偉倫則認為，赦免權是總統專有權力，目的是讓領導者能夠針對情節非常特殊的司法案件，做成不同的處理，他人不應透過建請，侵害總統職權。

    翁偉倫說，總統行使赦免權必須非常節制，且依照不同時代背景而有特殊的對象；前故總統李登輝時代，特赦對象多為威權時代的政治犯，目的是為了健全政黨發展；前總統陳水扁，多為情堪憫恕或冤獄者平反；總統蔡英文特赦布農族獵人王光祿，是以尊重原住民文化為考量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    父悶死護半世紀腦麻女 地院盼總統特赦 高院「打槍」
    2022/04/08 05:30

    父悶死護半世紀腦麻女 地院盼總統特赦 高院「打槍」
    依法論法：赦免法未禁止任何人建議特赦
    2022/04/08 05:30

    依法論法：赦免法未禁止任何人建議特赦

    桃園人「用腳投票」 輕移民潮席捲八德

    「口傳的記憶」影片 用世界視野闡述口述傳統
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播