依法論法：赦免法未禁止任何人建議特赦

赦免法賦予總統大赦、特赦、減刑及復權四種專屬權力。圖為總統府。（資料照）

2022/04/08 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕一九五三年以來施行至今的赦免法，僅在一九九一年微調一次，該法賦予總統大赦、特赦、減刑及復權四種專屬權力，未設計請求權，也未禁止外界建請赦免，以保障言論自由，廣納外界聲音。

赦免法僅九條，是一種針對司法追訴或判決所做成的特別行政處分，也是唯一種透過行政力量改變司法結果的權利。不過有罪判決確定所生的既成效果，不因大赦、特赦、減刑或復權而受影響，也就是罪名仍在，只是暫緩執行。對法治國家而言，除非遇到特殊情況，否則絕少動用，我國至今特赦僅動用七次、五十三人獲免刑，減刑施用五次。

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赦免權是總統專屬權之一，使用上須非常節制，以免侵蝕長期形塑的穩固法治基礎，也因為如此，赦免法未針對特別對象設計請求權，以減少政治動盪、特權橫行、或造成治安危害等無法預期的後果。

法界人士說，如果把請求權入法，恐造成巨量案件湧入總統府，屆時，受刑人或被司法追訴的被告成為請求權人，前仆後繼要求總統以行政位階為他們司法豁免，形同變相救濟管道，如此將違反權力分立原則，也有違憲疑慮。

法律未設計請求權，相對來說，也沒禁止民眾、或法官等具司法身分的人，對總統提出特赦建議，任何人都可針對個案表達看法，籲請總統行使特赦權，這是基於憲法所保障的言論自由基礎，也可藉此讓總統更了解個案，再決定是否特赦。不過總統不受拘束，若不採納，也不用函覆或做成任何處分。

一名法界人士說，司法實務界有人提及，法院（或法官）無權建請總統特赦，不了解為何會有此說。

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