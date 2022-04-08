父悶死護半世紀腦麻女 地院盼總統特赦 高院「打槍」

高院合議庭審判長許永煌稱「法院無權建請總統對被告給予特赦」。（資料照）

2022/04/08 05:30

一審輕判兩年半 建議特赦

〔記者楊國文／台北報導〕新北市七十九歲陳姓老翁照料患有先天性重度腦性麻痺的女兒五十年，因不忍愛女痛苦，前年以棉被將她悶死，再服藥自盡所幸獲救，被依家暴殺人罪起訴，台北地院深入了解陳翁半世紀以來照顧孩子的過程，認為「他是一位充滿關懷與愛心的父親」，兩度減刑輕判兩年六月徒刑，審判長林孟皇還為此建議總統特赦；案件上訴後，高等法院仍判陳翁兩年六月徒刑。

二審指無權建議 仍判兩年半

不過記者在宣判後詢問，高院是否也建請總統特赦，合議庭審判長許永煌當庭稱「法院無權建請總統對被告給予特赦」，受命法官黃美文也表示「（特赦）這不是法院審理範圍」；林孟皇對此不予回應。

請繼續往下閱讀...

陳女五歲被診斷出罹患先天性重度腦性麻痺，無法言語、自行進食或行動，須長期臥床，生活起居都靠陳翁夫婦親自照護，陳妻後來身體不適，多由陳翁單獨照護。

妻、女皆為79歲翁求情

二○二○年二月底，陳女牙痛不適，陳翁原要將女兒送醫，但考慮她長年服用鎮靜劑恐難麻醉，加上武漢肺炎疫情關係，擔心無法就醫而作罷。陳翁當晚聽到女兒不斷痛苦呻吟，心傷卻無法幫她減緩痛苦， 痛苦做出讓女兒解脫的決定，以棉被將她悶死，隨後輕生獲救。偵辦期間，陳妻與大女兒為陳翁求情。

台北地院審理認定，陳翁一開始即主動坦承殺害女兒 ，符合自首減刑要件，此外，陳翁忘卻自身年歲已高，五十年來親自照顧女兒，從不假手外人，過程艱辛，也因此沒有機會旅遊或社交，審酌他為照顧女兒處於長期心理壓力和憂鬱狀態，犯行「情堪憫恕」再度減刑，依此判刑兩年六月。

若定讞 不得緩刑須入監

合議庭並建議檢察官，將來執行時，應注意陳翁是否因高齡而不適宜發監，同時建議總統考慮特赦。

律師上訴，主張給予陳翁緩刑，高院審理認為，兩年六月已是最低限度，本案不符合「受兩年以下有期徒刑」的緩刑要件，依法不得宣告緩刑，依此維持一審判決。本案還可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法