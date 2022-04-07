頴川建忠告贏味王董座 99歲失智富豪 奪回7億股權

高齡九十九歲的味王名譽董事長頴川建忠，為討回借名登記的子公司股票，向老臣兼味王董事長陳清福提告要求返還。（資料照）

2022/04/07 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕高齡九十九歲的青果大王陳查某長子、味王名譽董事長頴川建忠（原名陳建忠），是大洋僑果公司創辦人，也是民視大股東，身家千億的他雖失智，仍為討回借名登記的子公司股票，向老臣兼味王董事長陳清福提告要求返還，台北地院認為，頴川建忠被裁定「受輔助宣告人」前，曾表明要取回借名登記股票，依此判陳返還十一家公司股票共四四七萬多股，這些股票折合台幣約七億二二四萬多元。

頴川曾表明 要取回借名登記股票

頴川建忠於二○一八年二月五日，被北院裁定為受輔助宣告人，因台北市社會局無力管理他的千億資產，改由郭怡青律師、林素雯會計師、紀佩如心理師共同擔任輔助人。

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頴川建忠透過律師主張，陳清福輔佐多年，深受信賴且為分散股權，將大洋僑果旗下十一家子公司股份借名登記在陳的名下，陳卻未經同意改選公司董監事，頴川建忠為免股票被侵占，由次子頴川欽和（陳欽和）詢問陳等人是否返還股票，只有陳拒絕理會。

陳清福稱借名契約未終止 拒返還

陳認為，頴川建忠早已忘記家屬姓名，是頴川欽和單方面要求返還股票，僑果實業等四家公司是合法改選董監事，頴川欽和在日本提告受到不利判決才介入台灣公司經營，加上借名契約尚未終止，故拒絕返還。

北院指出，頴川建忠二○一六、二○一七年出席三次主管會議，表明擁有子公司股票，只是借名登記給他人也準備拿回，委託頴川欽和全權辦理，當時陳清福也在場，其他名義登記人都同意返回股票，判陳敗訴，還可上訴。

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