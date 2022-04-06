大眾「看好戲」 縱容妨害秘密一傳十

偷拍辣闆娘私密影片繪圖：美編吳祖遠亂傳

2022/04/06 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕現今科技進步，偷拍等犯行時有所聞，一名資深刑警表示，若要遏止這類犯罪行為，除修法提高刑度外，還可增加警方查辦此類案件的敘獎標準，可讓承辦員警更有動力辦案，不過民眾心態也要調整，別抱著「看好戲」心態面對私密影片散播，發覺這類犯行應將心比心，協助報警揪出性犯罪者。

除了重罰 也可提高警辦案動力

一般來說，引發民眾關注的犯罪事件多半是黑幫、槍、毒、酒駕等，這類顯著可知危害社會重大的案件，警政署敘獎時，也是以這類案件給予較優渥的功獎。由於妨害秘密等相關類別的犯行，多為告訴罪，因此被歸類於「一般刑案」；如今這類行為隨著科技進步，偷拍設備跟著科技化，犯行有升高趨勢，法務部也因此修法加重處罰。

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資深警方人員認為，民眾心態也宜調整，對於偷拍性愛影片，不少人認為「不是什麼嚴重的事」，收到類似影片只當作茶餘飯後的話題，對影片中人品頭論足，只要不是自己被拍，影片未構成對自己或親近者的損傷，就會一傳十、十傳百，以「看好戲」心態提供給更多人觀賞。過去最有名的事件，就是李宗瑞偷拍案，甚至連國外知名色情網站也看得到一系列影片。

其實不少被害人第一時間並不知道自己被偷拍，等到後來得知時，私密影像已廣為流傳，傷害擴大。還有些影像，看不出確切時間、地點，或只拍局部，被害人就更不容易發覺自己已經受害。

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