混種比特犬狂撕咬 2歲女娃40傷滿身血

謝嫌騎機車搶林女手提袋，警方逮 人，搜出剩四個蔥肉餅。（民眾提供）

2022/04/05 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣二歲謝姓女童與六歲哥哥，三日下午四點多跟著林姓阿姨外出散步，行經崁頂鄉鹽館路，一隻混種比特犬突然衝出攻擊女童，阿姨大聲呼救並奮勇護著外甥女，附近居民前往救援，當場還打斷一支棍子，但混種比特犬仍緊咬女童不放，女童全身被咬四十多處，傷勢嚴重，經送往東港安泰醫院救治後，再轉院到高雄治療。

警方調查，四十一歲林姓阿姨帶著二歲多的謝姓外甥女及六歲外甥，到家附近散步，經過崁頂鄉鹽館路時，陳姓飼主飼養的混種比特犬突然衝出屋外，直接攻擊女童，朝女童右腹部、大腿等處不斷撕咬，阿姨大叫奮力護著女童並與犬隻拉扯，外甥則跑回家求救，這時鄰居聽到呼救聲，拿了木棍前往救援，為了讓狗鬆口，當場打斷了木棍，將女童抱起救出現場，這時女童的阿公也趕到現場，立即接過全身是血的孫女，但是混種比特犬仍不斷攻擊。救援的鄰居說，這隻混種比特犬攻擊力相當強，女童被咬到全身是血，他打斷了木棍還阻止不了犬隻攻擊，女童被抱到哪裡就攻擊到哪裡，二、三名大人才壓制住混種比特犬。

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屏東縣消防局獲報抵達現場，女童的阿公正抱著孫女等待救護車，女童滿臉是血、全身多處撕裂傷，阿公手部也遭狗咬抓傷，林姓阿姨則因驚嚇過度，肢體無力躺在路旁田地無法走動，救護人員到達，隨即將三人送往東港安泰醫院救治。

屏縣農業處將前往鑑定 釐清刑責

犬隻飼主陳姓男子稱，平常都有將狗用鐵鍊拴在鐵窗，未有掙脫紀錄，不知為何掙脫項圈與鐵鍊分離，他當時正在上廁所，聽到呼救聲立即衝出協助將狗拉回。狗是從小撿來養的，晶片登記是米克斯混種狗，由於這隻闖禍的狗外表與比特犬相似，縣府農業處獲報將前往鑑定，以確定相關的刑責。

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