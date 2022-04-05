律師︰停車位產權載明契約書 避免爭議

女住戶停鄰車位判拘示意圖。（資料照）

2022/04/05 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣現行的停車位，產權登記主要有兩種，一種是登記為公共設施，住戶雖有使用權，但無獨立權狀，停車位必須與房子一起賣，或賣給同一棟大樓住戶，另一種是有獨立的產權權狀，可以單獨買賣，不論是哪一種停車位，律師建議應確實載明於契約書，還要現場查看確認無誤，以免日後引發爭議。

內政部頒布的「預售停車位買賣契約書範本」，及「預售停車位買賣契約書範本簽約注意事項」，列舉的停車位有三種，其中法定停車位，是建商依建築技術規則等法規設置的停車位，無獨立權狀，以「共用部分」持分分配給承購戶，須隨主建物一併移轉（不能單獨買賣），另一種是「自行增設停車位」，指法定停車位以外，建商自行增設的停車位；另有少數中古屋，是「獎勵增設停車位」，後兩者「得」以獨立產權單獨移轉（單獨買賣），民眾購買前應確認停車位的種類。

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律師徐承蔭指出，內政部的範本，有停車位詳細的記載，包括規格、基地座落的土地編號，「權利範圍」與基地持分、土地面積，及停車位性質等，包括是否為停車塔，停車空間是地下室，或機械式等。

他指出，如果賣方是建商，還可以主張消費者保護法規定，不得少於五日的審閱期，將契約攜回詳讀內容，此外，建議親自查看停車位，如果是成屋，建議請賣方提供大樓規約，或社區管理委員會、區分所有權人會議等與車位相關的決議，例如某些社區規定禁止將停車位出租給社區以外的人。

徐承蔭強調，如果停車位有瑕疵等問題，例如停車位上方有樓梯設施，不能停大型車輛，只能停高度低的自小客車等，得主張減少價金，或是解除契約。

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