女住戶停鄰車位 法官︰竊佔判拘

女住戶停鄰車位判拘示意圖。（資料照）

2022/04/05 05:30

石女提告主張擁2車位敗訴確定 不甩判決還停反挨告

〔記者張瑞楨／台中報導〕 台中市石姓女子買預售屋，自認買的是「大型停車位」，後來她提起民事訴訟，主張社區管委會變更停車空間，將她的停車位一分為二，其中一個車位由黃姓鄰居使用，她認為仍擁有這兩個車位的使用權，黃男應支付租金，法院去年判她敗訴確定，石女卻不甩判決，將車停在黃男的停車位，被黃男反告竊佔罪，台中地院判決石女拘役三十日，得易科罰金三萬元。

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石女︰買的是大型車位

通常這類停車位糾紛，少見鬧到法院訴諸刑事，這也是極少數此類糾紛被判刑的案例。

判決書指出，石姓女子三十多年買預售屋，並於前年提出「確認停車位約定專用使用權」訴訟，控告鄰居黃男與社區管理委員會，聲明由黃男使用的二十號停車位，應確認使用權是她。

石女強調，當年向建商買房子，大樓地下一樓停車場共二十六個停車位，她買一個「大型停車位」，之後管委會將停車位重劃為四十七個，她的停車位分成二十、二十一號 ，兩個都屬於她，黃男卻使用二十號停車位，黃男應返還停車位，再給付五年租金（不當得利）共十萬八千元。

管委會答辯說，大樓落成時，建商就劃設四十七個停車位，管委會並未重劃，對照其他住戶的房屋買賣合約書，都可證明石女只買編號二十一的停車位。

建商︰石女僅擁1車位

台中地院法官認為，石女提出當年與建商、地主簽訂的契約書，石女只買編號二十一的停車位，建商作證說，當年現場點交二十一號停車位給石女，停車位「坪數是標準的」，每個車位價格都是四十五萬元。

法官認為，大樓興建時雖申請二十六個停車位，但落成時是四十七個停車位，每戶各取得一個，價格一樣，形式相同，石女的「大型停車位」等說詞不足採信，判決敗訴，石女上訴二審，台中高分院駁回，去年五月判決確定。

不過黃男發現，石女於去年九月二十八日，將汽車停在二十號停車位，反告石女竊佔罪，石女辯稱說，二十號停車位「不是黃男的」，當天自己的二十一號停車位被人堆置雜物，她無力搬動，才將車停在二十號停車位。

台中地院審理時，石女承認說，法院判她敗訴，她有收到判決書，法官認為，石女已得知二十號停車位使用權是黃男，卻又佔用此停車位，縱使自己停車位堆積雜物，應自行解決，而不是逕自把車停在黃男的停車位，據此依竊佔罪判決拘役三十日，可上訴。

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