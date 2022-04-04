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    「長得像18歲」 男與13歲少女性交易判無罪

    與少女性交易判無罪示意圖。（資料照）

    與少女性交易判無罪示意圖。（資料照）

    2022/04/04 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市羅姓男子透過交友軟體，與十三歲的國中少女小芳（化名）性交易，檢方起訴羅男，他卻大呼冤枉說，他曾問對方年齡，小芳卻說「不要問」，他主觀認為小芳已年滿十八歲，法官則認為，小芳外表「比較成熟、超齡」，她也自承「朋友都說我像十八歲」，認定羅男不知小芳真實年齡，判他無罪。

    判決書指出，羅男與國中少女小芳前年透過交友軟體，由羅男開車載她到汽車旅館性交易，二週後被小芳的母親得知提告，檢方依刑法對十四歲以上、未滿十六歲少女性交罪起訴。

    小芳於警方偵訊、檢方偵查時不斷改口，她說，性交易結束後，她告訴羅男自己十三歲，之後改口說，她在性交易前，就告訴羅男自己十三歲，後來又改口說，她告訴羅男自己是十四歲，台中地院審理時，小芳又說，她告訴羅男自己十五歲，法官認為證詞不一、難以採信。

    法官詢問小芳交友軟體操作過程，小芳說登入會員時，會有「已滿十八歲才能進入」警語，她沒有在交友軟體上，填寫自己實際年齡，另外，法官認為小芳身材不瘦小，雖是素顏赴約，卻是穿便服，小芳也說常有朋友認為她「比較成熟、超齡」、「說我像十八歲」。

    法官認為，小芳身形、輪廓與穿著打扮，讓人難以分辨真實年齡，羅男也說，他曾詢問小芳，是否已年滿十八歲，小芳卻說「不要問」，羅男確實會誤認小芳已成年，據此判決羅男無罪，檢方可上訴。

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