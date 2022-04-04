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    首頁　>　社會

    法界︰可修法 銷毀費被告負擔

    警方破獲位於新店山區的工廠，內部擺滿多樣精品仿冒品。（資料照）

    警方破獲位於新店山區的工廠，內部擺滿多樣精品仿冒品。（資料照）

    2022/04/04 05:30

    〔記者吳昇儒／新北報導〕海關或檢警查獲違反商標法的仿冒品，依規定要沒收並銷毀，以免流入市面造成受害品牌公司損失，但這些仿冒品的銷毀費用，卻要由地檢署的事務費支付，引發議論； 律師林富貴建議，可在刑法三十八條增列，沒收物為違禁物者，執行銷毀費用由被告負擔，較合乎衡平原則。

    林富貴表示，法院審理販售仿冒服飾、商品案件時，得處被告一年以下徒刑，若非累犯可能只判處六個月以下，可易科罰金，所販售的仿冒商品，依法得宣告沒收；但被害人常會與被告達成和解，判處刑責相對會更輕，甚是獲判緩刑，若仿冒商品數量龐大，銷毀經費甚鉅，卻要由納稅人負擔費用，實在是違反衡平法則。

    檢察官預估費用向被告徵收

    林富貴指出，依罪刑法定主義精神，會建議立法院在刑法第三十八條增列，沒收物銷毀費用由被告負擔，並由檢察官預估費用向被告徵收，被告不繳納者，追徵其價額，就能避免花費納稅人的錢。

    例如拆除違章建築不履行，行政機關可預估費用命義務人繳納，並代為履行；而刑法沒收銷毀費用，目前尚無類推適用行政執行法的規定，可向被告追徵執行費用，所以會建議直接在法條內增列，讓法官在判決時有所法源依據，比照行政執行法第二十九條規定，負有行為義務而不為者，執行機關可估計費用命義務人繳納，命第三人代為履行。

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