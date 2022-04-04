大量中國劣品根管銼針 闖關被查獲

警方查獲迪士尼仿冒 品。 （資料照）

2022/04/04 05:30

〔記者吳昇儒、羅綺／綜合報導〕我國每年查獲上千起違反商標法的案件，大部分商品均來自於中國，其中也包括關係國人健康的醫療器材；桃園李姓男子從中國購入一萬六千兩百件仿日商瑪妮MANI的根管銼針闖關，所幸及時被查獲，根管銼針是牙醫根管治療使用的工具，外界擔心品質堪憂的仿冒品流入市面，牙醫師公會理事長陳建志指出，牙醫都是透過正規材料商購買器具，若買到水貨影響品質，「是件很痛苦的事情」，他呼籲政府嚴加把關，別讓牙醫成為受害者。

李男二○一九年十一月，前往中國廣州市參加牙醫器材展覽後，透過廠商從中國購入這批根管銼針仿冒品，並以五金耗材報關進口，台北關人員發現，依違反商標法、藥事法等罪送辦李男。法院審結後，依較重的藥事法判李男三月徒刑，得易科罰金九萬元，緩刑二年，並須繳交國庫五萬元，查扣的根管銼針則沒收。

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檢察官調查，「MANI」商標是日商瑪妮股份有限公司向我國申請登記取得商標權，李男進口的根管銼針，是牙醫進行根管治療時，用於牙髓組織拔除或進行根管修形與擴大時使用，屬醫療器材用品。

陳建志則解釋，根管銼針與根管鑽針都是牙醫在進行根管治療時，會使用的螺紋狀工具，有各種不同的大小，用途是將感染的牙髓組織移除，並進行適當的根管修形與擴大，以利根管充填。

陳建志指出，牙醫若不慎買到仿冒品，品質可能不如原廠佳，恐有使用時斷裂的風險。

廖姓牙醫師則指出，根管銼針使用時就有一定的斷裂率，所以對品質要求較高，若是使用劣質銼針恐怕會增加斷針率，雖不一定會造成患者不適，但若要取出需靠顯微鏡進行移除。

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