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    律師：犯罪後返現場 觀察辦案想掩犯行

    曾姓男子在基隆市八堵隧道內撞倒陳女的機車，警方過濾隧道外監視器畫面，逮到曾男肇逃。（記者林嘉東翻攝）

    曾姓男子在基隆市八堵隧道內撞倒陳女的機車，警方過濾隧道外監視器畫面，逮到曾男肇逃。（記者林嘉東翻攝）

    2022/04/03 05:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕罪犯在犯案後，第一時間往往會選擇逃離現場，跑得越遠越好，最好有不在場證明，為自己犯行脫罪，但為何有些罪犯卻選擇在犯案後，重返犯罪現場？

    律師蔡家豪認為，不管是臨時起意還是預謀犯案，觸法後通常都會很緊張，待心情平復後，會開始疑神疑鬼，擔心不小心在現場留下犯罪證據，這時就會返回犯罪現場查看，有沒有留下蛛絲馬跡，另，有些故意犯則是在享受犯罪快感。

    蔡家豪指出，實務上發生過不少殺人、縱火犯重返現場，回味作案過程，欣賞犯罪現場，例如看著受害者或家屬的受創反應，或目擊警察忙東忙西，藉以獲得成就感。

    蔡家豪進一步指出，有些罪犯則是抱著「學習」的心態，回到現場觀察警察如何調查證據與進展，從中吸取經驗教訓，以利下次做案時更縝密。

    至於曾男為何重返肇事現場？蔡研判，曾男應是想知道被他撞傷的女騎士傷勢如何，和查看有無留下肇逃證據、有沒有目擊證人，隧道內有無監視器和位置、女騎士有沒有看到他的車牌等，方便設想脫罪說詞。

    然而，曾男機關算盡，沒算到八堵隧道內雖無監視器，但他重回現場時，反而被隧道外的監視器拍到，還是落網。

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