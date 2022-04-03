肇逃返現場誣友撞的 當庭比對監視器拆穿

曾開向友人借的車肇事，擦撞機車後，右後照鏡保護殼掉落地面。（記者林嘉東翻攝）

2022/04/03 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕十八歲曾姓男子借用友人的轎車，開到基隆市八堵隧道內撞傷機車女騎士後逃逸，警方以車追人逮到曾男，曾男否認犯罪。基隆地院法官過濾監視畫面發現，曾男肇逃後又返回現場，向到場員警騙稱「是我朋友開車肇事」，試圖誤導警方偵辦方向；但他的一連串謊言，全被法官戳破，曾男才趕緊認罪協商及和解，判刑後獲法官給予緩刑。

去年九月，陳女騎機車往北方向騎入八堵隧道，遭同向左側一輛黑色轎車擦撞倒地，身體左半部受傷及腦震盪，轎車加速逃逸。

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檢警調閱隧道外監視器，鎖定黑色轎車肇事，進一步確認車側刮痕與機車遭撞擊的部位吻合；車主說，當時車子借給友人曾男使用，檢方依過失傷害、肇事逃逸罪起訴。

友人出借轎車 險背黑鍋

基隆地院審理時，曾男辯稱，當天他與友人各開一輛轎車經過八堵隧道，朋友發生事故後，他把車停在隧道口外，回到事故現場幫忙，稍後再搭另名友人的機車離開。

法官找來處理事故的馬姓警員，勘驗馬員的密錄器影片，發覺曾男回到現場告訴員警「我朋友開車撞到女騎士」、「可是朋友是被她撞」等語，企圖誤導警方。

法院過濾隧道外監視畫面，女騎士進隧道不久，肇事車從左側跟著進入，事故後約一分多鐘，肇事黑車欲折返事故現場，因隧道內塞車，被堵在隧道南向出口外。

趕緊認罪協商、和解 獲緩刑

隧道外監視器拍到身著白上衣、深色長褲、白口罩的駕駛，把肇事車停在南向隧道口外，下車跑往北方向進入隧道的事故現場，衣著與和員警對話的男子一模一樣。法院當庭請曾男脫口罩，比對密錄器影片中的男子，曾男只得承認肇事者是自己。

法院審酌曾男剛滿十八歲、沒前科，過失傷害罪雙方已調解成功，以廿八萬元和解獲撤告，肇事逃逸罪判刑八月、緩刑二年，可上訴。

曾姓男子在基隆市八堵隧道內撞倒陳女的機車肇逃。（記者林嘉東翻攝）

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