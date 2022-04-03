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    妹遭猥褻 媽、嬤當沒事 姊求助師揪狼

    小晴向老師求援「媽媽的男朋友摸妹妹」，總算揪出狼人。（示意圖，資料照）

    小晴向老師求援「媽媽的男朋友摸妹妹」，總算揪出狼人。（示意圖，資料照）

    2022/04/03 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市一對少女「小晴」、「小文」的父母離異，姊妹跟著媽媽生活，媽媽常帶二人到李姓男友家作客，李男卻多次趁機猥褻小文，小晴發現向母親和外婆告狀，但她們不相信、不理會，小晴改向老師求援「媽媽的男朋友摸妹妹」，總算揪出狼人；高雄地院依強制猥褻罪將李男判刑一年四月，可上訴。

    「媽媽的男朋友摸妹妹」

    判決指出，十六歲小晴與十三歲小文，二○二○年間常隨母親到李男家，小晴發現李男會趁母親不注意時，偷偷把手伸入妹妹的衣服和褲子內，妹妹有中度智能障礙，被欺負時不知如何反應。

    小晴私下向母親和外婆告狀，卻換來大人責罵，要她不要亂說話。

    小晴害怕自己也被李男盯上，拒絕再去李家，但媽媽持續帶妹妹去李家，她不忍妹妹受害，向學校師長求援說：「怎麼辦？我看到媽媽的男朋友摸妹妹的身體。」老師趕緊通知妹妹的學校，校方找來小文輔導，確認她遭猥褻，通報高雄市社會局協助報警。

    法院審理時，李男否認猥褻小文，辯稱小文在他家常玩得很瘋，有時會跳到他身上，可能是不小心碰到小文身體引起誤會；李還說小文很會說謊，是問題學生。

    姊妹的母親出庭幫李男說話，表示兩人交往十年，她相信李男的為人，不相信女兒的話；外婆則稱，不想把事情搞大，他們以後注意點就好。

    色狼判刑一年四月

    小文表達能力雖然不好，但在庭上明確說出李男觸摸自己的私密部位，讓她覺得很不舒服，但她沒有告訴媽媽和別人。雖然母親與外婆態度消極，不過法官認定姊妹的說詞前後一致，綜合證詞與事證後，認定李男有罪，依此判刑。

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