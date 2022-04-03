人倫慘劇！思覺失調男割頸弒母

台中太平區一處社區發生子弒母慘案，疑似凶刀被丟在屋內水槽。 （民眾提供）

2022/04/03 05:30

媽沒接電話 女兒報案求助

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市太平區一名患有思覺失調症的四十歲陳姓男子，昨天被發現疑似殺死自己六十二歲母親，警方到場時男子坐在床上並未反抗，隨即將他帶回調查。據了解，男子為社區問題人物，經常大吼大叫、拒戴口罩，還會胡言亂語說自己有四個身份，包括自稱是國父，成為台中市政府社會局、衛生局列管人物。

弟反鎖房間 坐床上沒反抗

昨天下午兩點多，太平區一處社區管理室向轄區警方及消防隊人員通報，一名住北部的陳姓女子來電告知，昨日多次連繫不上母親，由於和母親同住的弟弟罹患思覺失調症，擔心發生意外。

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警方獲報後立即派人前往，警、消人員找來鎖匠協助開門進屋，在客廳發現六十二歲陳女母親倒臥血泊，頸部中四、五刀，明顯死亡，並在水槽發現疑似犯案用水果刀。陳婦的兒子將自己反鎖房間，警方破門，發覺他坐在床上，未反抗，隨即將他帶回派出所，全案報請檢察官指揮偵辦。由於陳男到案時仍在胡言亂語，警、消先先將他送醫戒護治療。

據了解，陳男和母親同住該社區母親名下的房子，陳男未工作，母親是上班族。

自稱國父 中市列管人物

因陳男患有思覺失調症，住在北部的姊姊每天都會打電話回家關心，昨天因打多通電話無人接聽，請社區管理室人員前往查看，發覺有異，因此報案。姊姊獲知家裡出事，趕回台中處理後續。社區人士說，男子常常大吼大叫，讓住戶相當困擾。

台中太平區一處社區發生子弒母慘。（民眾提供）

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