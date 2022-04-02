原民會：原民身分與優惠已漸脫鉤

憲法法庭宣告原住民身分法違憲，約九．五萬人不必改姓即有原民身分厡。（資料照）

2022/04/02 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕現行「原住民身分法」規定，取得具原住民身分的父親或母親之姓，或傳統名字，才能取得原住民身分，憲法法庭昨判決違憲，原民會昨表示，將邀集專家學者及原住民族代表研商，依判決要旨研處後續事宜，經廣泛徵詢原住民族社會意見後，提出符合原住民族意願的法案。

原民會表示，將依「取用原住民傳統名字有助促進認同」、「原住民身分所需認同表徵宜尊重各自所屬原住民族之自主決定」、「應依優惠措施之性質作適當之區分」等原則辦理後續事宜。

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名字呈現方式 有待徵詢各族自主意見

原民會說明，在姓名部分，未來仍會對傳統姓名有相當著墨，但強度如何要再看各族意見，也許有些族認為必須嚴守傳統姓名、有些族認為可以放寬姓名規定，或有其他意見，可透過討論進行蒐集整理。

此外，雖然冠漢姓但並列傳統名字，也屬於展現認同部落表徵，這些都會是考量方向。

是否會講族語、有無土地淵源…將納考量

至於在原住民身分與優惠措施上，原民會解釋，事實上目前已是呈現逐漸脫鉤的狀態，例如是否會講族語，在考試的加分幅度就不同，原住民族特考也並非只要具原住民身分就能考，還必須有中級族語認證。

另外，如原住民族保留地也並非只要具有身分就能取得，還得看是否與土地有淵源等皆是，因此未來仍會持續依照實際狀況做適當區分。

原民會強調，在大法官提示原則下，還是須經各族討論才有下一步，原則上會制訂一個大的方向，但在其下保留相當彈性，有待徵詢各族的自主意見。

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